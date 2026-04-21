Siviglia, il toro perfora il retto al torero: dramma e orrore alla corrida

Un assalto rapidissimo, un urlo lancinante, la mano a coprire la ferita. Spagna sotto choc per il gravissimo incidente occorso a Morante de la Puebla, uno dei toreri più famosi del Paese, durante la celebre Maestranza di Siviglia, tra le corride maggiormente attese della stagione.

De la Puebla sta conducendo la sua lotta con il toro, lunedì pomeriggio, uno show (per molti, non solo animalisti d'acciaio, uno spettacolo crudele e pericoloso) di fronte a migliaia di spettatori accorsi per assistere alla "danza" del torero. Il toro, il quarto della giornata, attratto dal drappo rosso agitato davanti ai suoi occhi accelera e colpisce in pieno il torero, che non riesce a evitare l'incornata ma fa solo in tempo a girarsi, per evitare danni peggiori al ventre.

L'impatto è violento, violentissimo: De la Puebla riporta una ferita di 10 centimetri al gluteo sinistro, il corno del toro gli perfora il retto. L'arena, sconvolta, assiste muta ai secondi di concitazione successivi: il torero cade a terra, con una smorfia di terrore e dolore sul suo viso. Gli assistenti accorrono per bloccare il toro e allontanarlo, cercando di evitare che l'animale si accanisca sul corpo dell'uomo immobile a terra.

Il torero viene quindi portato via di peso dall'arena, davanti alle telecamere che hanno ripreso la scena fino all'ultimo: De la Puebla è ora ricoverato in condizioni gravi ma stabili nell'ospedale della città-perla dell'Andalusia.