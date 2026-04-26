Libero logo
Garlasco
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Attentato a Trump, la profezia involontaria di Karoline Leavitt: "Ci saranno colpi..."

domenica 26 aprile 2026
Attentato a Trump, la profezia involontaria di Karoline Leavitt: "Ci saranno colpi..."

2' di lettura

Dopo il fallito attentato durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, sui social è emerso anche il lato più surreale e dissacrante della serata.Tra i circa 2.600 invitati (giornalisti, influencer e creator vicini al movimento MAGA) le reazioni sono state molto diverse. Mentre la maggior parte dei presenti si è gettata sotto i tavoli per mettersi al riparo dagli spari, a pericolo scampato qualcuno ha pensato ad altro. È diventata virale la scena di una donna che, oltre un’ora dopo l’allarme, afferra prima una e poi un’altra bottiglia di vino da un tavolo abbandonato e se le porta via sottobraccio. Sui social è partita subito l’ironia: "Dio la benedica che ha potuto salvare quel vino".

Già prima dell’attentato non erano mancati momenti curiosi. Durante un’intervista a Fox News, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva espresso grande entusiasmo per il discorso di Trump, che tradizionalmente è ricco di battute e ironia. Con un sorriso, aveva invitato tutti ad ascoltare con attenzione perché: "Saranno sparati dei colpi!".

Quella frase, pronunciata in tono scherzoso, si è trasformata in una profezia involontaria di straordinaria precisione. Pochi minuti dopo, mentre Trump era sul palco, sono risuonati davvero i colpi di pistola dell’attentatore che tentava di irrompere nella sala. La realtà ha tragicamente superato l’innocente battuta della portavoce, trasformando un evento dedicato alla libertà di espressione in un momento di paura e tensione.

tag
donald trump
karoline leavitt

Casa Bianca Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"

La dinamica Gli spari, tutti a terra, il secret service: attentato a Trump, cos'è successo minuto per minuto

Blitz Trump, ecco il momento in cui viene neutralizzato e bloccato l'attentatore

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, "mandateci anche le vostre di fatture": l'ultimo insulto della Svizzera all'Italia

Crans-Montana, "mandateci anche le vostre di fatture": l'ultimo insulto della Svizzera all'Italia

Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"

Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"

Dai soldi per i ricoveri passa il declino svizzero

Dai soldi per i ricoveri passa il declino svizzero

Annalisa Terranova
Così l’Europa può tornare protagonista e arginare Iran, Cina e Russia

Così l’Europa può tornare protagonista e arginare Iran, Cina e Russia

Lodovico Festa