Attentato a Trump, la profezia involontaria di Karoline Leavitt: "Ci saranno colpi..."

Dopo il fallito attentato durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, sui social è emerso anche il lato più surreale e dissacrante della serata.Tra i circa 2.600 invitati (giornalisti, influencer e creator vicini al movimento MAGA) le reazioni sono state molto diverse. Mentre la maggior parte dei presenti si è gettata sotto i tavoli per mettersi al riparo dagli spari, a pericolo scampato qualcuno ha pensato ad altro. È diventata virale la scena di una donna che, oltre un’ora dopo l’allarme, afferra prima una e poi un’altra bottiglia di vino da un tavolo abbandonato e se le porta via sottobraccio. Sui social è partita subito l’ironia: "Dio la benedica che ha potuto salvare quel vino".

Già prima dell’attentato non erano mancati momenti curiosi. Durante un’intervista a Fox News, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva espresso grande entusiasmo per il discorso di Trump, che tradizionalmente è ricco di battute e ironia. Con un sorriso, aveva invitato tutti ad ascoltare con attenzione perché: "Saranno sparati dei colpi!".

Quella frase, pronunciata in tono scherzoso, si è trasformata in una profezia involontaria di straordinaria precisione. Pochi minuti dopo, mentre Trump era sul palco, sono risuonati davvero i colpi di pistola dell’attentatore che tentava di irrompere nella sala. La realtà ha tragicamente superato l’innocente battuta della portavoce, trasformando un evento dedicato alla libertà di espressione in un momento di paura e tensione.