Gli spari, tutti a terra, il secret service: attentato a Trump, cos'è successo minuto per minuto

Quella che doveva essere una serata dedicata alla libertà di espressione e alla Costituzione americana si è trasformata in una notte di paura e tensione a Washington.Sabato sera 25 aprile 2026, presso l’hotel Hilton di Washington, si svolgeva la cena annuale della White House Correspondents’ Association, evento di beneficenza che finanzia borse di studio e attività dei giornalisti che seguono la Casa Bianca. Per la prima volta da presidente, Donald Trump aveva accettato di partecipare insieme alla first lady Melania e a gran parte della sua amministrazione. L’atmosfera prevedeva umorismo e distensione, nonostante i rapporti storicamente tesi tra Trump e i media. Poco dopo le 20:36, mentre Trump era appena salito sul palco, nella sala si sono sentiti quattro o cinque forti rumori: colpi di arma da fuoco. Un uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance (California), ha tentato di irrompere nella sala.

Ospite dell’albergo, aveva prenotato una stanza e portato con sé un fucile (smontato e rimontato), pistole e coltelli. Ha cercato di superare i metal detector correndo verso l’ingresso della sala.Gli agenti del Secret Service e della polizia hanno reagito immediatamente, sparando all’aggressore. Uno degli agenti è stato colpito ma è sopravvissuto grazie al giubbotto antiproiettile. Allen è stato bloccato a terra, immobilizzato e arrestato. Non risulta che sia stato ferito gravemente.