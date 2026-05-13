Vladimir Putin vieta gli orologi di polso: cosa terrorizza lo Zar

Niente orologi da polso davanti a Vladimir Putin. Né digitali né meccanici. È la nuova disposizione entrata in vigore nelle riunioni riservate con il presidente russo. La misura – si legge su Repubblica - sarebbe stata adottata dal Servizio federale di protezione russo, l’Fso, e riguarderebbe ministri, funzionari, consiglieri, governatori e dirigenti che partecipano agli incontri con il capo del Cremlino. Secondo quanto riferito da fonti citate dalla stampa russa, il divieto sarebbe operativo da metà aprile. Gli orologi si aggiungono così alla lista degli oggetti già vietati durante gli incontri con Putin, dove da tempo cellulari, tablet e dispositivi elettronici non sono ammessi.

La decisione nasce da motivi di sicurezza. Le autorità russe temono che anche un normale orologio possa essere utilizzato per raccogliere informazioni sensibili oppure trasformato in uno strumento per colpire il presidente. Le preoccupazioni riguardano sia eventuali attentati sia la possibilità di monitorare gli spostamenti e gli orari delle riunioni dell’inquilino del Cremlino. Nelle ultime apparizioni pubbliche accanto a Putin, diversi governatori e dirigenti abitualmente fotografati con l’orologio al polso si sono presentati senza. Tra i nomi citati ci sono il governatore della regione di Tambov Yevgeny Pervyshov, quello della Mordovia Artyom Zdunov e il manager industriale Sergei Kogogin. Il provvedimento, secondo quanto si apprende sulla stampa russa, non riguarderebbe però tutti gli uomini del cerchio ristretto del Cremlino. Alcuni fedelissimi continuerebbero infatti a partecipare agli incontri senza restrizioni particolari.