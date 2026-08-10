Sinner, "il ginocchio, l'anca e le caviglie": cos'è successo dopo Wimbledon

"Cosa sta succedendo a Sinner?" È la domanda che accompagna il forfait di Jannik al Masters 1000 di Cincinnati e che apre anche a qualche interrogativo in vista degli Us Open. A provare a fare chiarezza è Gianni Daniele, presidente della commissione medica della Federtennis e per anni team manager di Coppa Davis e Billie Jean King Cup: “Jannik si è concesso una fase di riposo dopo Wimbledon, poi ha ripreso un allenamento piuttosto intenso per prepararsi al cemento, un lavoro che stressa le articolazioni — spiega — Il ginocchio, l'anca, le caviglie, tutto quel che riguarda il movimento”. Aggiungendo che dopo uno stop "possono provocarsi infiammazioni ai tendini".

Il problema, secondo il medico, non sarebbe però da leggere come un campanello d’allarme: "Credo che si tratti di una scelta precauzionale, non di un problema serio di cui preoccuparsi". Anche perché Sinner "ama" il cemento e proprio su queste superfici "ha ottenuto i primi risultati importanti”. Daniele vede anche una netta evoluzione fisica rispetto al passato. "Se guardiamo i video di qualche anno fa, anche dello Us Open 2023, ritroviamo un altro giocatore. Adesso Jannik è formato, strutturato, con una taratura fisica adeguata al suo livello di gioco".