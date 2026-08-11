Sfregio rosso a Marcinelle, anche La Russa accusa Landini

E ora, che ne è dei valori universali, del rispetto delle donne e delle “istituzioni”, su cui la sinistra ha autocostruito l’allure? Risposta: tutto risucchiato nel gorgo della doppia morale. Anzi, chiamiamolo com’è, dell’ipocrisia. Il tema è l’ormai celeberrima commemorazione di Marcinelle sabato scorso, 8 agosto, 70 anni dall’incidente in miniera in cui morirono 262 lavoratori, di cui 136 italiani. 70 anni, cifra tonda. Si riuscirà a commemorare con comune contegno e cordoglio? Nemmeno per idea. Riassunto della puntata precedente. Mentre, nella cittadina belga, il Presidente del Senato La Russa legge un messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, un gruppo di sindacalisti volta le spalle. «Sono della Cgil!», denunciano da Fratelli d’Italia, presente in cospicua delegazione. No, sono della Fgbt, sigla belga, che rivendica il gesto. Solo che la partita non è così semplice da chiuderla, perché la Cgil, presente lì anche con il Segretario Landini, oltre a smentire la protesta altro non fa. Non condanna la sgradevolezza del sindacato “gemello” (con cui aveva organizzato altri momenti di ricordo il giorno prima), non prende le distanze. Ieri si è aggiunto un altro tassello a questa storia triste. Con le parole dello stesso La Russa, che rientrato in Italia si toglie qualche sassolino dalle scarpe parlando al Corriere della Sera. «Ho preferito ignorare quella manifestazione di intolleranza per non turbare la sacralità della ricorrenza e di quel luogo», premette riguardo alla brutta pagina di sabato.

POLEMICA STRUMENTALE

«Non intendevo mescolare l’incarico che avevo ricevuto di leggere le parole del Presidente della Repubblica con la bassa e strumentale polemica politica che stavano mettendo in atto». Ma aggiunge: «Oggi non sono a Marcinelle e sento di poter parlare più liberamente: l’atto di girarsi di spalle mentre leggevo il messaggio del capo dello Stato è stata la massima mancanza di rispetto per il luogo e il momento da parte della Cgil». Quando gli viene fatto notare che la sigla di Corso Italia ha smentito, La Russa aggiunge: «A Landini vorrei rivolgere un consiglio. Non richiesto. Prima di fare affermazioni categoriche, come dire che chi ha denunciato la volgare protesta fosse vittima di un colpo di sole, dovrebbe guardare bene chi è a portata di orecchio di certi commenti e di certe risatine». Nello specifico, continua la seconda carica dello Stato, «diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fdi che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a Landini e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli sta vicino: commenti volgari, mentre parlavo io, e anche sessisti, mentre parlava la vicepresidente dell’Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fdi, a cui pure hanno ostentatamente mostrato le terga. Parole che mi sono state riferite e io non le divulgo di sicuro. Mi auguro non siano state registrate. Sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate».

MOMENTO SOLENNE

Ricapitolando, dunque: deturpare un momento solenne in cui viene ricordato un terribile incidente in una miniera scritto nella memoria e nella storia del nostro Paese. Voltare le spalle alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Insultare una donna, per di più rappresentante del Parlamento europeo. Le accuse mosse dalla seconda carica dello Stato sono gravissime, ma ieri in campo sinistro non hanno suscitato alcuna reazione. Da Fdi le accuse di La Russa vengono raccolte e rilanciate. Dice Malan, capogruppo del partito meloniano al Senato: «Auspico che tali ingiustificabili offese trovino una ferma censura da parte di tutte le forze politiche». A sinistra, il vuoto. È quasi noioso, ma tuttavia utile, domandarsi cosa sarebbe accaduto a parti invertite. Se un’associazione europea identitaria di destra, con una sigla più o meno omologa italiana lì presente, avesse voltato le spalle a un presidente del Senato di sinistra. Ne sarebbe uscito un estenuante processo con la condanna già scritta. Ora, invece, tutti nel fantastico mondo progressista fanno gli gnorri, nel caldo agostano scelgono le sabbiature, cioè di nascondere il capo come gli struzzi. Copione sempre uguale.