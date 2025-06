Francia sotto choc: studente uccide a coltellate l'assistente scolastica

È morta in seguito alle ferite riportate l'assistente scolastica accoltellata questa mattina in una scuola media alla periferia di Parigi, nell'Alta Marna. Lo si è appreso da fonti dell'inchiesta. Secondo quanto riferito, l'aggressione da parte del ragazzo è avvenuta durante un controllo delle borse che l'assistente scolastica, che aveva 31 anni, si apprestava a compiere. La ministra de l'Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, si recherà a Nogent, il centro in cui è avvenuto l'attacco per "dare il sostegno a tutta la comunità scolastica e alle forze dell'ordine". Borne, in un post su X, ha parlato di "un terribile dramma".

La ministra francese dell'Istruzione, Élisabeth Borne, ha definito "un dramma terribile" quanto avvenuto a Nogent e ha annunciato che si recherà sul posto. "Un dramma terribile ha colpito questa mattina una scuola media di Nogent: un'assistente educativa è stata aggredita con un coltello da uno studente dell'istituto. Esprimo tutta la mia vicinanza alla vittima e ai suoi cari. Rendo omaggio alla freddezza e all'impegno di coloro che sono intervenuti per neutralizzare l'aggressore e proteggere gli studenti e il personale. Mi recherò sul posto per esprimere il mio sostegno all'intera comunità scolastica e alle forze dell'ordine", ha scritto Borne su X. il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che ''la nazione è in lutto e il governo impegnato a ridurre la criminalità'' dopo che una collaboratrice scolastica è stata accoltellata a morte. "Mentre sorvegliava i nostri figli a Nogent, un'assistente scolastica ha perso la vita, vittima di un'ondata di violenza insensata", ha scritto il capo dell'Eliseo.