Jordan Bardella, chi è Maria Carolina: la nuova compagna del presidente di RN

La Francia potrebbe riabbracciare una discendente di Luigi XIV, il re che fu decapitato durante la rivoluzione che segnò la fine dell'ancien régime. Di chi si tratta? Il suo nome è Maria Carolina di Borbone. La 22enne è un'aristocratica italiana, nata a Roma e indicata sul sito della Real Casa come "principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e Palermo". E, soprattutto, è la compagna di Jordan Bardella, probabile candidato del Rassemblement national e a soli 30 anni favorito nella corsa all’Eliseo 2027.

Della coppia se ne parla fin dal gennaio di quest'anno, quando il figlio di un'immigrata italiana cresciuto in periferia e la principessa si sono fatti filmare dall’agricoltore Jon De Lorraine mentre usciva dal Grand Palais di Parigi per entrare in auto, dopo avere passato la serata al gala per i 200 anni del Figaro. "Perché Jordan Bardella si è presentato con l'ereditiera italiana di una famiglia 'reale', tra le più ricche del jet-set internazionale, durante una festa che ha riunito l’élite parigina martedì 13 gennaio al Grand Palais? - si ero chiesto Le Monde - Quale messaggio vuole trasmettere il presidente del Rassemblement National (RN) mostrandosi davanti alle telecamere con Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie? Si dichiara portavoce di un popolo dimenticato e di una Francia che le élite disprezzano, ma si mostra in compagnia dell'erede di un patrimonio di diverse centinaia di milioni di euro, proprio mentre gli agricoltori infuriati marciano su Parigi: questa scelta non è passata inosservata".