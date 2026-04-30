Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Khamenei: "Nucleare patrimonio nazionale, il posto degli Usa è in fondo al mare"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà oggi un briefing in merito alle opzioni militari riguardanti l'Iran. Secondo quanto riferito dal sito d'informazione Axios, a illustrare i piani sarà l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando centrale statunitense (Centcom), responsabile delle operazioni militari statunitensi in Medio Oriente. Si valuterà la possibilità di riprendere operazioni militari su larga scala contro Teheran, per aumentare la pressione nei negoziati in corso oppure per infliggere un colpo decisivo prima di un'eventuale conclusione del conflitto. Di seguito, le principali notizie della giornata:

"Missili e nucleare capitale nazionale dell'Iran" - "In prima linea nelle file unificate della Umma islamica - ha proseguito la Guida Suprema Khamenei -, 90 milioni di coraggiosi e nobili compatrioti iraniani, sia all'interno che all'estero, considerano tutte le loro risorse identitarie, spirituali, umane, scientifiche e industriali, nonché le tecnologie fondamentali e moderne, dalla nanotecnologia alla biotecnologia, al nucleare e ai missili, come il loro capitale nazionale".

Mojtaba Khamenei: "Il posto per gli americani è sul fondo del mare" - L'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico "è sul fondo delle sue acque". Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei alla tv di stato iraniana. Khamenei in occasione della Giornata nazionale iraniana del Golfo Persico ha affermato che la "nuova gestione" dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran "porterà calma e progresso" e benefici economici a tutte le nazioni e che l'Iran eliminerà "gli abusi del nemico sulle vie navigabili". Ha aggiunto che i paesi della regione condividono un destino comune, ma che "gli stranieri che commettono il male" non hanno futuro in quei luoghi.

Kallas, "stallo a Hormuz. Non s'intravede una soluzione rapida" - "Non si intravede alcuna via d'uscita rapida dalla situazione di stallo nello Stretto di Hormuz e le conseguenze sono negative su tutta la linea. L'economia globale è in difficoltà. La Russia sta ottenendo nuove entrate grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, mentre le forniture di armi statunitensi ai paesi nordici e baltici subiscono ritardi". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas partecipando alla riunione del formato NB8, che riunisce gli Stati del Nord e del Baltico, sottolineando che per l'Europa "la libertà di navigazione non è negoziabile".

La portaerei Ford lascia Medio Oriente per rientrare in Usa - La portaerei USS Gerald R. Ford, con i suoi 4.500 militari a bordo, lascerà il Medio Oriente e inizierà il viaggio per rientrare negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Lo ha appreso il Washington Post da diversi funzionari americani, uno dei quali ha precisato che la portaerei dovrebbe arrivare in Virginia a metà maggio dopo aver trascorso 10 mesi in mare. La Ford è una delle tre portaerei presenti in Medio Oriente, insieme alla USS George H.W. Bush e alla USS Abraham Lincoln, nell'ambito delle ostilità con l'Iran. Mentre la Ford si trova nel Mar Rosso, la Lincoln e la Bush operano nel Mar Arabico per far rispettare il blocco navale imposto da Washington all'Iran.

Usa, pressioni per una nuova coalizione per la navigazione a Hormuz - A poche settimane dalla dichiarazione del presidente Usa Donald Trump sullo Stretto di Hormuz "completamente aperto e pronto per gli affari", seguita dal blocco del traffico navale, l'amministrazione sta ora chiedendo ad altri Paesi di aderire a una nuova coalizione internazionale che consentirebbe alle navi di navigare nello stretto. Ne dà notizia il Wall Street Journal. L'iniziativa, denominata "Maritime Freedom Construc", è stata illustrata in un cablogramma interno del dipartimento di Stato inviato martedì alle ambasciate statunitensi, in cui si esortavano i diplomatici americani a fare pressione sui governi stranieri affinché aderissero. Secondo il cablogramma, la coalizione guidata dagli Stati Uniti si occuperebbe della condivisione di informazioni, del coordinamento diplomatico e dell'applicazione delle sanzioni.

Gli Usa valutano di schierare un missile ipersonico - L'esercito statunitense starebbe valutando la possibilità di inviare in Medio Oriente il suo missile ipersonico a lungo raggio, noto come Dark Eagle, potenzialmente per colpire i lanciatori di missili balistici in Iran. Ne ha dato notizia sul suo sito Bloomberg, che cita fonti informate. Il missile ha una gittata dichiarata di circa 2.780 km ed è specificamente progettato per "capacità di attacco di precisione convenzionale a lungo raggio" contro "obiettivi sensibili al fattore tempo e pesantemente difesi". EST NG01 lcl 300832 APR 26

Petrolio: prezzi in rialzo per i timori di una escalation bellica - I prezzi del petrolio viaggiano in rialzo sui mercati asiatici. I future sul greggio Wti avanzano a 109,2 dollari al barile (+2,21%), avvicinandosi ai livelli più alti dal 2022 mentre quelli sul greggio Brent hanno superato i 113 dollari al barile, raggiungendo i livelli più alti dal 2022, in seguito alle notizie secondo cui l'esercito statunitense avrebbe informato il presidente Donald Trump su possibili azioni contro l'Iran, alimentando i timori di un'ulteriore escalation del conflitto. Secondo quanto riferito, Trump avrebbe inoltre respinto la proposta di Teheran e ribadito che gli Stati Uniti manterranno il blocco navale fino al raggiungimento di un accordo sul nucleare, indebolendo ulteriormente le prospettive di una soluzione diplomatica. Le autorità iraniane hanno minacciato ritorsioni se il blocco dovesse continuare, accusando Trump di tentare di costringere Teheran alla sottomissione attraverso pressioni economiche e destabilizzazione interna. Nel frattempo, i dati hanno mostrato un forte calo delle scorte di greggio e di carburante, mentre le esportazioni sono salite a livelli record superiori ai 6 milioni di barili al giorno, segnalando un inasprimento delle condizioni di offerta globale in un contesto di continue turbolenze geopolitiche.