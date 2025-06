Iran e Israele in guerra, la diretta: missili Houthi su Tel Aviv "coordinati con Teheran"

Terzo giorno di guerra tra Israele e Iran e di attacchi incrociati. L'Idf ha fatto sapere che Israele "controlla lo spazio aereo dell'Iran occidentale fino a Teheran", avendo di fatto reso non operativa la contraerea del regime. Su X Barak David di Axios ha fatto sapere che il governo Netanyahu avrebbe "esortato l'amministrazione Trump a partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Un funzionario statunitense mi ha detto che al momento l'amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile mossa".

Ore 8.29 - Iran attacca in Israele l'Istituto Weizman per le Scienze

Missili iraniani hanno colpito l'Istituto Weizmann per le Scienze nella città israeliana di Rehovot, a sud-est di Tel Aviv. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, l'attacco sarebbe "la risposta all'uccisione degli scienziati nucleari iraniani". Secondo il New York Time, il prestigioso centro di ricerca israeliano ha subito danni, con un incendio scoppiato in almeno un edificio che ospita laboratori.

Ore 8.00 - Houthi: attacchi contro Israele "coordinati" con Iran

Il gruppo yemenita Houthi ha rivendicato oggi "un'operazione militare" contro Tel Aviv, "coordinata" con quelle lanciate dall'Iran. "La forza missilistica delle Forze Armate yemenite ha condotto un'operazione militare contro obiettivi sensibili israeliani nella zona occupata di Giaffa, utilizzando diversi missili balistici ipersonici Palestine 2 in diverse occasioni nelle ultime 24 ore. Questa operazione è stata coordinata con le operazioni condotte dall'esercito iraniano contro il criminale israeliano", ha dichiarato il portavoce Yahaa Saree in un comunicato riportato dai media yemeniti.

Ore 7.23 - Sale a 10 morti bilancio attacchi notturni a Israele

E' salito a 10 morti il bilancio degli attacchi iraniani notturni sul territorio israeliano. I soccorritori, riportano i media israeliani, hanno riferito che altri due corpi sono stati estratti dalle macerie dell'edificio colpito da un missile balistico a Bat Yam, dove si continua a cercare 20 dispersi e si registra al momento un totale di sei morti. Altre quattro persone sono perite nell'attacco a Tamra, nel Nord del Paese. I feriti sono almeno 200.

Ore 7.02 - Trump, "se Usa attaccati reagiremmo a livelli mai visti prima"

"Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbero su di noi a livelli mai visti prima". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social Truth. Il presidente americano ha anche sottolineato che "gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran di stasera". Secondo il presidente, in ogni caso, "Possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!".

Ore 6.22 - Israele, sale a 8 morti e 200 feriti bilancio ultimo raid Iran

Il bilancio degli ultimi attacchi missilistici iraniani contro il centro di Israele e Gerusalemme è salito a otto morti e almeno 200 feriti. Lo riportano i media israeliani.

Ore 6.03 - Cnn, operazioni israeliane dureranno settimane, ok da Usa

Le operazione israeliani contro l'Iran dureranno "settimane, non giorni" e procedono con l'approvazione implicita degli Stati Uniti. Lo riferiscono alla Cnn fonti di entrambi i Paesi.L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha criticato la tempistica di settimane nelle discussioni private, ha dichiarato un funzionario israeliano alla Cnn. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che l'amministrazione era a conoscenza dei piani di Israele e li appoggiava implicitamente. Alla domanda su quanto a lungo potrebbe continuare il conflitto, il funzionario ha risposto che dipende dalla risposta dell'Iran."L'amministrazione Trump è fermamente convinta che la situazione possa essere risolta continuando i negoziati con gli Stati Uniti", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno intenzione di ordinare a Israele di fare altro che difendersi.

Ore 5.34 - Idf, i civili possono allontanarsi da rifugi antiatomici

L'esercito israeliano ha revocato la raccomandazione agli israeliani di stare vicino ai rifugi antiatomici in seguito all'ultima raffica di razzi provenienti sia dall'Iran che dallo Yemen. Le sirene hanno suonato in gran parte del centro di Israele, tra cui Tel Aviv, Ashdod e parti di Gerusalemme. Sono stati segnalati diversi impatti.

Ore 4.26 - Israele: sirene a Tel Aviv per missile lanciato da Yemen

Nuove sirene stanno suonando a Tel Aviv e nell'area circostante a seguito di un missile lanciato dallo Yemen. Lo ha dichiarato l'esercito israeliano. Le sirene arrivano pochi minuti dopo che una raffica di missili provenienti dall'Iran ha messo al riparo milioni di israeliani.

Ore 3.52 - Wsj, "per Israele nessun obiettivo escluso neanche Khamenei"

La guida suprema dell'Iran Ali Khamenei "non è off limits" per gli attacchi di Israele. Lo ha detto un funzionario israeliano in un 'intervista al Wall Street Journal sottolineando che Israele non esclude alcun potenziale obiettivo per distruggere il programma nucleare, incluso lo stesso Khamenei.