Aereo colpisce il parapendio di una donna in volo: video-choc (e il miracolo)

Immagini sconvolgenti, quelle che arrivano dall'Austria, dove un aereo ha impattato, squarciandolo, contro un parapendio in volo. Il finale? Miracoloso: la donna colpita è infatti sopravvissuta.

L'incidente si è verificato nei cieli del Tirolo e le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano tutta la violenza dello schianto: il piccolo velivolo ha centrato il parapendio nel bel mezzo del volo, scontato il terrore. Nonostante l'urto devastante e la vela praticamente distrutta, la donna che si trovava sospesa in aria, come detto, è riuscita incredibilmente a salvarsi.

Secondo le autorità locali, il pilota dell'aereo non si sarebbe accorto della presenza del parapendio fino all'ultimo istante. L'impatto ha fatto perdere immediatamente quota alla donna, che però è riuscita a mantenere sufficiente controllo per evitare conseguenze ancora più drammatiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli uomini dell'emergenza alpina, allertati da alcuni testimoni presenti nella zona.

La vittima è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli inquirenti austriaci stanno ora cercando di chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al vaglio anche le condizioni meteo e le comunicazioni avvenute prima dello scontro.

Le immagini dell'incidente, impressionanti, hanno subito fatto il giro dei social e dei media internazionali: immagini oggettivamente pazzesche. E un finale miracoloso, che nessuno avrebbe potuto immaginare.