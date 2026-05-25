Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Germania, afghano irrompe a scuola e abusa di un'11enne disabile

lunedì 25 maggio 2026
Germania, afghano irrompe a scuola e abusa di un'11enne disabile

1' di lettura

Orrore in una scuola in Germania, dove un immigrato afghano - ventenne e disoccupato - ha fatto irruzione in un istituto per alunni con bisogni speciali e ha abusato di una bambina, disabile, di 11 anni.

L'agghiacciante aggressione è avvenuta a Coblenza, nel Renania-Palatinato, il 28 aprile scorso, ma è stata svelata dalla Bild solamente domenica 24 maggio. L'uomo, identificato con il nome di Nassar S., sarebbe entrato nella scuola insieme a un complice, nonostante i divieti di ingresso per estranei. Successivamente i due avrebbero atteso nei corridoi che i bambini uscissero dalle aule. 

Zia Martina e il sesso con minorenni, "giustizia politica": ultimi clamorosi sviluppi

Non è ancora finita la battaglia legale di Daniela Casulli, l'insegnante di 47 anni di Bari diventata famosa,...

L'aggressione sarebbe avvenuta in bagno dove - secondo le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia della vittima - l'uomo avrebbe anche minacciato la bambina con un coltello. Subito dopo l'accaduto, i genitori hanno sporto denuncia alle autorità competenti, che il 5 maggio scorso hanno arrestato il responsabile. 

Alcune testimonianze da parte di insegnanti e studenti hanno rivelato che la presenza di estranei era già stata notata prima del terribile accaduto, portando a profonde riflessioni sui sistemi di sorveglianza adottati dall'istituto. La notizia ha scosso la comunità cittadina accendendo i riflettori sulla sicurezza delle scuole in tutta l'area. 

Principe Andrea indagato per reati sessuali. Ombre pure sulla Regina Elisabetta

La polizia britannica sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per potenziali reati sessuali. Gli inquirenti, secondo...

Nassar S. è accusato anche di un secondo abuso su un'altra ragazzina. "È vero che è stata presentata un’altra denuncia penale contro l’imputato per un presunto reato sessuale", scrive la Bild.
 

tag
germania
immigrazione
coblenza
renania-palatinato

Il caso sollevato da Libero Immigrazione, "terroristi sui barconi? Solo il Pd nega"

Il tema immigrazione Immigrazione, il sondaggio che smaschera gli elettori di Pd e M5s: bomba sul campo largo

Rilevazione Piazzapulita, "remigrazione e cittadinanza": Mannheimer, il sondaggio spazza via Formigli

ti potrebbero interessare

Aereo colpisce il parapendio di una donna in volo: video-choc (e il miracolo)

Aereo colpisce il parapendio di una donna in volo: video-choc (e il miracolo)

Crans-Montana, il concerto benefico era una truffa? Svizzera, l'ultimo scandalo

Crans-Montana, il concerto benefico era una truffa? Svizzera, l'ultimo scandalo

Redazione
Flotilla, chi sono gli attivisti italiani bloccati in Libia: "Trattati come clandestini"

Flotilla, chi sono gli attivisti italiani bloccati in Libia: "Trattati come clandestini"

Putin spara il supermissile per spaventare l’Europa

Putin spara il supermissile per spaventare l’Europa

Mauro Zanon