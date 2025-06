Missouri, caldo estremo e strade deformate: le auto decollano

Negli Stati Uniti fa caldissimo. Le temperature sono così elevate - si parla di un’ondata di caldo eccezionale - da provocare il sollevamento dell'asfalto su una strada statale in Missouri, uno dei 50 stati americani. Il manto stradale si è sollevato addirittura di oltre 45 centimetri. Così gli automobilisti sono stati costretti a guidare con il rischio di salti improvvisi, quando si trovavano ad attraversare, inconsapevoli, il tratto a velocità sostenuta. Le immagini sono subito diventate virali sui social. Nelle clip postate su X si vedono le auto sollevarsi da terra come se avessero preso a tutta velocità una rampa per eseguire un "salto". Stando a quanto riferiscono le autorità americane, si è trattato di un effetto dell’espansione termica dell’asfalto sotto temperature torride.

Intanto anche l'Italia è alle prese con un'ondata di caldo anomalo. Le previsioni sull'Italia per oggi, martedì 24 giugno, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.Nord: nuvoloso sulla Liguria con deboli piogge al mattino e irregolarmente nuvoloso sulle aree alpine e prealpine di tutte le regioni con possibili rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane, specie sui settori alpini orientali, ma in attenuazione dalla sera; nottetempo possibili riduzioni di visibilità per foschie nelle aree pianeggianti del Piemonte e coste venete. Centro e Sardegna: tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; possibili riduzioni di visibilità per foschie anche dense nelle ore notturne su alta Toscana, coste tirreniche, vallate e aree interne.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso sulle aree costiere tirreniche di Campania e Calabria e poche nubi sul resto del territorio; aumento temporaneo della nuvolosità nelle ore pomeridiane in prossimità dei rilievi appenninici con associati deboli rovesci. Temperature: massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Puglia, Basilicata e sulle due isole maggiori; si prevedono temperature elevate, con punte massime intorno ai 39°c, su Puglia e Sardegna; senza variazioni significative sulle rimanenti regioni. Venti: deboli orientali sulle aree pianeggianti del nord e con locali rinforzi sulle coste romagnole e venete; generalmente deboli variabili sul resto del paese, ma a regime di brezza lungo le coste nelle ore pomeridiane e con rinforzi fino moderati in Sardegna, Puglia garganica, Sicilia meridionale e aree costiere dell'alto Adriatico. Mari: mossi il mar Ligure, mar di Corsica, Tirreno settentrionale e settori nord del Tirreno centrale; poco mossi i restanti bacini.