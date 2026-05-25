Comunali, scandalo in Campania: cosa nascondeva sotto la sella dello scooter

Non ci sono solo Venezia o Reggio Calabria al voto per le elezioni comunali. E i veleni scorrono soprattutto nei seggi di provincia. Nervi tesi, denunce e recriminazioni in Campania. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono venuti a conoscenza del fatto che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali.

I militari dell'Arma si sono messi alla ricerca dei due e hanno fermato un 39enne già noto alle forze dell'ordine. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale numerosi fac-simile di schede elettorali e volantini. Soldi e materiali sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell'uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.