Comunali, scandalo in Campania: cosa nascondeva sotto la sella dello scooter

Non ci sono solo Venezia o Reggio Calabria al voto per le elezioni comunali. E i veleni scorrono soprattutto nei seggi di provincia. Nervi tesi, denunce e recriminazioni in Campania. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono venuti a conoscenza del fatto che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali.
I militari dell'Arma si sono messi alla ricerca dei due e hanno fermato un 39enne già noto alle forze dell'ordine. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale numerosi fac-simile di schede elettorali e volantini. Soldi e materiali sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell'uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.
Elezioni comunali, al voto da Venezia a Messina: cosa può succedereDalle 7.00 di questa mattina sono aperti i seggi in oltre 750 comuni. Di questi, 17 sono capoluoghi di provincia e uno &...
Storia simile nella vicina Mugnano: anche qui l'accusa è di corruzione elettorale a carico di un operatore ecologico di 49 anni, denunciato dai carabinieri. Quando i carabinieri hanno alzato il sellino del suo scooter, hanno nel sottosella trovato 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa, una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il sequestro è conseguenza di uno scambio, notato dai Carabinieri all'esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale a un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter. I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. Anche il 49enne è già noto alle forze dell'ordine.