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Spalletti, gelo con la Bertini a Pressing: "Mister come sta?", e si scatena l'inferno

lunedì 25 maggio 2026
Spalletti, gelo con la Bertini a Pressing: "Mister come sta?", e si scatena l'inferno

2' di lettura

Non l'ha presa benissimo, come ovvio, Luciano Spalletti. La sua Juventus, dopo un mezzo campionato tra alti e bassi, ha buttato via una qualificazione alla prossima Champions League una settimana fa, perdendo inopinatamente in casa all'Allianz contro la Fiorentina. Il pareggio 2-2 nel derby contro il Torino, con rimonta granata, ha cambiato poco o nulla perché i risultati degli altri campi erano già una condanna per i bianconeri.

Intervistato da Monica Bertini a Pressing, su Canale 5, il mister è protagonista di uno scambio piuttosto piccante. Quando la giornalista gli chiede come stia, Spalletti è polemico: "L'ho sentita questa teoria: ‘È bruciato perché in Nazionale gli è successo questo...'. Si vuol riferire a questo? Vi faccio compassione? Dottoressa, funziona così, che a me me n'avanza per me di quella che è la mia reazione. E se volete, se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione".

"Guardi che lei ha frainteso - si difende la Bertini - perché la mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti, non voleva alludere a nient'altro. Se lei pensa questo, è lei che sta pensando male. Immagino la delusione che lei sta provando. E quindi in un momento in cui si parla sempre del contesto e tutto, io invece lo chiedo alla persona come sta, vorrei capire la sua delusione".

Per Spalletti però è sbagliato l'approccio: "Si prende un episodio, ‘tu sei fuori dalla Champions, fallito'. Tutti ‘fallito, dimissioni, fallito'. Mi fanno ridere ormai. A me mi manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio, la Prima Categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie, o da allenatore o da calciatore, di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno". E tanti saluti.

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