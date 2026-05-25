Trump bersagliato: 18 attentati, record battuto

Si chiamava Nasire Best ed era già conosciuto dal Secret Service il 21enne che alle 18,10 locali di sabato, le 24,10 italiane, all’esterno della Casa Bianca ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. In almeno due occasioni, tra giugno e luglio del 2025, era stato infatti fermato nei pressi della Casa Bianca, dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d’accesso al complesso presidenziale sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero presso l'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione.

Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato, dopo aver tentato di entrare in un vialetto della struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall’area della Casa Bianca. Nonostante le segnalazioni e i controlli, secondo le autorità il giovane non aveva mai mostrato atteggiamenti violenti né era mai stato visto con armi prima della sparatoria. Ma, secondo quanto riportato dalla Cnn, aveva anche pubblicato diversi messaggi dove si definiva il «vero Osama bin Laden», mentre in altri aveva manifestato il desiderio di fare del male a Donald Trump.

In pochi istanti sono stati sparati almeno 20 colpi di arma da fuoco, ed è scattato il lockdown. Secondo la ricostruzione diffusa dai media Usa, Nasire Best avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service, che hanno risposto sparando e colpendolo mortalmente. Il giovane è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Durante l’attacco è rimasta ferita gravemente anche una persona che si trovava casualmente nella zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti federali e l’Fbi. Le autorità hanno recuperato l'arma. Al momento il presidente si trovava all'interno della Casa Bianca, impegnato in incontri dedicati per i negoziati con l’Iran.

LA SERIE

È stato il diciottesimo complotto contro la sua vita, anche se solo il terzo in cui ci sono stati spari. Il quarto, se si considera una volta in cui Trump non era presente. Il presidente fu ferito una volta: il 13 luglio 2024, quando fu colpito da un proiettile mentre teneva un discorso elettorale vicino a Butler, in Pennsylvania. Poco dopo che aveva iniziato a parlare, il ventenne Thomas Crooks sparò otto colpi con un fucile AR-15, dotato di un mirino a punto rosso, dal tetto di un edificio situato a circa 120 metri dal palco. Trump fu ferito all'orecchia destra e gridò «Fight!

Fight! Fight!», prima di ripararsi sul pavimento del podio e farsi accompagnare all'ospedale. Un uomo nel pubblico del comizio fu ucciso e altri due feriti, prima che l’attentatore venisse a sua volta eliminato dalla squadra di cecchini anti-cecchino del Servizio Segreto.

La sera del 25 aprile scorso, invece, il trentunenne Cole Thomas Allen ha sparato otto colpi all'interno della hall, durante l’annuale cena della White House Correspondents’ Association.

Tutti coloro che si trovavano nella sala del banchetto sono stati immediatamente evacuati e l'autore del reato è stato preso in custodia. Il 22 febbraio 2026, poi, il 21enne Austin Tucker Martin si è introdotto di nascosto oltre la sicurezza di Mar-a-Lago, una residenza di Trump, armato di un fucile a pompa Winchester SXP Defender calibro 12 e benzina. È stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dagli agenti del Secret Service. Il presidente, però, non c’era.

A parte ciò, l’8 giugno 2016 il ventenne cittadino britannico Michael Steven Sanford aveva tentato di estrarre la pistola di un agente durante un comizio a Las Vegas per sparare a Trump. Il 6 settembre 2017 il quarantenne Gregory Lee Leingang rubò un carrello elevatore da una raffineria di petrolio e si diresse verso il corteo presidenziale, con l’intenzione di travolgere la limousine presidenziale. Ma rimase bloccato, fuggì a piedi e fu arrestato. Nel novembre del 2017 un militante dell’Isis il cui nome non è stato rivelato fu arrestato dalla polizia filippina con l'accusa di aver pianificato di assassinare Trump durante il vertice diplomatico dell'Asean. Il 12 luglio 2024 il pakistano Asif Merchant è stato arrestato per un complotto volto a uccidere Trump durante un comizio. Il 15 settembre 2024 Ryan Wesley Routh, 58 anni, operaio edile e attivista russo-ucraino di Greensboro, Carolina del Nord, è stato avvistato con un fucile tipo SKS su un campo da golf privato di proprietà di Trump a West Palm Beach, in Florida.

Tentò di puntare l'arma su Trump ma fu arrestato. Il primo ottobre 2018 e nel settembre 2020 sono state intercettate buste contenenti ricina inviate a Trump.