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Meteo, l'Anticiclone africano: temperature alle stelle in Italia, dove arriveranno

mercoledì 20 maggio 2026
Meteo, l'Anticiclone africano: temperature alle stelle in Italia, dove arriveranno

( Libero)

2' di lettura

Addio a temporali e maltempo: da oggi, 20 maggio 2026, torna a dominare l'Anticiclone africano. Tradotto, le temperature schizzeranno verso l'alto, a quote insolite per la stagione. Dopo settimane segnate da piogge, cieli grigi e valori ben al di sotto delle medie di maggio, l'Italia si prepara infatti a vivere il primo vero assaggio d'estate, con punte che entro il weekend potranno arrivare fino a 32 gradi in Sardegna.

La svolta meteorologica è ormai avviata. L'alta pressione subtropicale sta progressivamente conquistando l'Europa centrale e coinvolgerà completamente anche il nostro Paese, portando stabilità atmosferica e giornate in prevalenza soleggiate. Insieme al sole arriveranno masse d'aria molto più calde, responsabili di un sensibile rialzo termico destinato a intensificarsi giorno dopo giorno.

Già nelle prossime ore le temperature torneranno a salire in modo evidente, pur mantenendo ancora condizioni gradevoli. Le massime toccheranno i 25-26 gradi sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro tirrenico. Ma sarà soprattutto da giovedì che il caldo inizierà a farsi sentire con maggiore decisione: previste punte di 27-28 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre sulle Alpi occidentali lo zero termico arriverà a sfiorare i 4mila metri.

Tra venerdì e domenica il quadro sarà ancora più estivo. Le correnti subtropicali continueranno a rafforzarsi e i termometri saliranno ulteriormente fino a raggiungere, e in alcuni casi superare, la soglia dei 30 gradi. Le aree più calde saranno il Nord, le regioni tirreniche del Centro e la Sardegna, dove si potranno registrare i valori più elevati dell'intera settimana.

Anche in montagna il clima sarà particolarmente mite: a 1500 metri sulle Alpi sono attese massime comprese tra 23 e 25 gradi. Temperature leggermente più contenute invece al Sud e lungo il medio-basso Adriatico, ancora interessati da correnti settentrionali residue. Qualche grado in meno anche sulle coste, dove il mare, ancora relativamente freddo per il periodo, contribuirà a contenere il caldo.

Secondo le tendenze dei modelli meteorologici, il nuovo assetto atmosferico potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, favorendo condizioni più secche e temperature superiori alla media su gran parte dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa.

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