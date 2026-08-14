"Si tocca la pancia per svegliare Trump": l'assurda teoria e la rivelazione choc del medico

La salute di Donald Trump, 80 anni, torna al centro dell'attenzione negli Stati Uniti. A sollevare nuovi interrogativi è Jonathan Reiner, noto cardiologo americano che per 27 anni ha seguito l'ex vicepresidente Dick Cheney. In un intervento sul New York Times, il medico ha analizzato le informazioni pubbliche disponibili e alcune immagini recenti del presidente, sostenendo che nell'ultimo anno Trump "non è apparso in buona salute".

Reiner precisa di non essere il medico personale del presidente, ma evidenzia alcuni segnali che, a suo giudizio, meritano spiegazioni: lividi evidenti sulle mani, gonfiore alle gambe e momenti in cui Trump sembrerebbe avere difficoltà a restare sveglio. Il cardiologo richiama inoltre l'attenzione sugli esami diagnostici avanzati a cui il presidente si è sottoposto, senza che siano stati chiariti pubblicamente i motivi.

Un altro elemento citato da Reiner riguarda il recente rapporto medico di Trump, nel quale si parla del coinvolgimento di 22 consulenti. "Perché sono stati chiamati così tanti medici e quali erano le loro specializzazioni?", domanda il cardiologo, sottolineando la necessità di maggiore chiarezza sulle condizioni del presidente.

Nel suo intervento Reiner cita anche il 25esimo emendamento della Costituzione americana, che disciplina la possibilità di valutare l'idoneità del presidente a esercitare le sue funzioni. Parallelamente, sui social continuano a circolare video e teorie sui presunti colpi di sonno di Trump durante gli eventi pubblici. Una teoria particolarmente fantasiosa sostiene persino che una donna presente alla Casa Bianca utilizzasse un telecomando per "svegliarlo". Il video ha alimentato milioni di commenti online, mostrando quanto il tema della salute del presidente sia ormai seguito e discusso dall'opinione pubblica americana.