Le violenze dei coloni e il perché non esiste lo Stato palestinese

C’è un errore di prospettiva nel dibattito sulla mancata nascita di uno Stato palestinese: si indicano i coloni ebrei in Cisgiordania come la causa, o comunque una delle cause principali, di questo fallimento. È un’inversione logica. I coloni non sono la causa: sono una conseguenza. Le loro incursioni violente per allargare gli insediamenti sono senza dubbio un ostacolo concreto alla pace: sottraggono terra, alimentano l’odio quotidiano. Buona parte della società israeliana li detesta, li considera un peso politico e morale, e da decenni li vede come un problema di sicurezza interna oltre che internazionale. Anche fra di loro, i mitnachalim, coloni o settlers in inglese, ci sono differenze. Più o meno un terzo sono laici, un terzo religiosi ultraortodossi e un terzo sionisti religiosi, vale a dire i fan di Ben Gvir e Smotrich. Sono soprattutto quelli di questo terzo gruppo a creare problemi.

Ma la loro stessa esistenza e capacità di espandersi indisturbati anno dopo anno, non fa che certificare un dato più profondo: la totale debolezza dei centri di potere arabi in Cisgiordania. Dove non c’è un’autorità capace di controllare il territorio, qualcun altro lo occupa. I coloni riempiono un vuoto di sovranità, non lo creano. Il confronto con Gaza è illuminante. Gaza è l’unico Stato palestinese de facto mai esistito sulla faccia della Terra: territorio, popolazione, monopolio della forza, la triade weberiana della sovranità, tutta presente. E lì i coloni, espulsi da Ariel Sharon nel 2005, non si sono più fatti rivedere. Le stesse Forze di difesa israeliane hanno avuto, e hanno tuttora, enormi difficoltà a rientrare nella Striscia con continuità. Questo dimostra, più di ogni proclama, che Hamas aveva e probabilmente ha ancora il controllo effettivo del terreno e del consenso popolare, quantomeno nella forma della sottomissione. Ma quella Gaza granitica, compatta, impenetrabile ai coloni, era ed è probabilmente ancora uno Stato il cui unico vero scopo è muovere guerra a Israele. Uno Stato Islamico come Daesh. Un regime terrorista.