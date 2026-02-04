Milano-Cortina, epidemia di norovirus: chi sono i primi contagiati

"Tutti i locali della squadra nel Villaggio Olimpico e alla pista di pattinaggio vengono disinfettati per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, si sta cercando di evitare qualsiasi contatto per il momento", ha spiegato il medico della squadra, Maarit Valtonen. Il match di esordio della Finlandia è contro il Canada ed è in programma nella serata di domani, giovedì 5 febbraio, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Intanto, sia le sessioni di allenamento che le apparizioni con i media previste per oggi sono state annullate per precauzione.

Il rischio è che la nazionale finlandese femminile non giochi affatto domani: il regolamento prevede la presenza in squadra di almeno 17 giocatrici, tra cui due portieri. Le scandinave, però, potrebbero non essere in grado di arrivare a quel numero. "Siamo in trattative con la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio — ha dichiarato il dg Kimmo Oikarinen all'emittente Yle —. Se non saremo in grado di schierare i giocatori necessari, dovremo discutere di quanti ne serviranno per giocare la partita. Sarebbe praticamente impossibile trovare una nuova data per il match in un torneo del genere". Calma da parte dell'allenatore Tero Lehterä: "È un peccato, ma stiamo facendo il possibile. Non abbiamo alcuna influenza su questo, quindi non ci stressiamo. Il nostro sogno non è cambiato. Si tratta sempre di vincere le partite giuste, e quelle si disputeranno alla fine del torneo".