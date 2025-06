Giorgia Meloni, la prima pagina de "Le Figaro" fa impazzire la sinistra

Endorsemen totale per Giorgia Meloni. I francesi si ricredono. La riprova? Quanto sta accadendo a Le Figaro. Il magazine d'Oltralpe tra i più importanti, prima ha dedicato un articolo di elogio al premier italiano, poi direttamente la copertina. Nella prima pagina dell'edizione in edicola spicca il volto della leader di Fratelli d'Italia, poco sotto il titolo: "Giorgia Meloni, le ragioni di un successo".

All'interno un lungo reportage a firma di uno degli inviati di punta del giornale francese, Jean Marc Gonin, che definisce il premier italiano la "prima donna" che "non solo governa l'Italia" ma ha saputo anche a "imporsi con determinazione e visione in un contesto globale dominato da equilibri complessi e spesso ostili". L'articolo ripercorre poi le tappe fondamentali della carriera della premier, dagli inizi nel movimento giovanile del MSI fino alla fondazione di Fratelli d’Italia, un partito nato ai margini dello scenario politico ma divenuto, con il tempo, forza trainante della coalizione di centrodestra. Non manca, infine, il passaggio sull'abilità comunicativa di Meloni, sulla sua capacità di parlare a un elettorato ampio e variegato, e sull’equilibrio che ha saputo mantenere tra retorica identitaria e pragmatismo governativo. Insomma, una sfilza di complimenti.