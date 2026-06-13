Vannacci legge la preghiera dei parà francesi: fegati rossi spappolati

Fegati, fegati spappolati a sinistra. Il generale Roberto Vannacci apre l'assemblea di Futuro nazionale, il movimento da lui fondato dopo aver lasciato la Lega, e dal palco di Rma si diverte a "provocare" i progressisti e i tutori del politicamente corretto.

Per prima cosa, l'europarlamentare legge ai presenti la preghiera dei paracadutisti francesi e chiede alla platea di alzarsi in piedi e pregare con lui. Poi dice: "Con la forza e la fede andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli".

Quindi Vannacci ringrazia Corrado Formigli, Gad Lerner e Sigfrido Ranucci. E li ringrazia ironicamente perché con le loro parole e i loro articoli stanno aiutando, sostiene, il suo movimento a crescere.

Nel punto stampa dopo l'intervento, alle domande dei giornalisti su una possibile alleanza organica con il centrodestra, risponde secco: "Io non ho mai parlato di adesione al centrodestra. Non è una mia istanza, sembra che sia una aspettativa di questo centrodestra e io dovrei ammorbidirmi? Io le mie posizioni non le ammorbisco e non le cambio. Futuro Nazionale è al 5% ancora prima di nascere grazie a queste posizioni e linee rosse. Eventualmente ho detto che siamo il sestante del centrodestra". Quindi ha aggiunto: "Le mie linee rosse resteranno tali, mi sento di garantirlo".