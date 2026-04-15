Matteo Salvini, la vergogna del partito islamico: "Un Tso per il leghista"

"Tso per la crociata di Salvini & Co.". Questo il titolo del post di "Muro27" (Musulmani per Roma 2027), il gruppo politico nato a Roma a novembre 2025. Su Instagram, ecco che si legge: "Come i cavoli a merenda, la Lega scende in piazza contro l’islamizzazione. Hanno perso Vannacci, Orban ha perso, sono evidentemente alla frutta. Trump attacca il Papa, Salvini vuole chiudere le moschee. Per certificare il loro delirio hanno riesumato la bandiera crociata. È sempre più necessario un TSO". Il tutto corredato da una foto di Matteo Salvini.

Fuori dal Coro, imam espulso? L'esultanza di Mario Giordano: "Föra di ball" «Evviva, via! È già stato caricato sull’aereo, se n’è già tornato nel suo ...

Nel mirino la Lega, più precisamente il gruppo Patriots a Bruxelles, che ha organizzato per sabato 18 aprile con ospiti anche i leader di altri paesi europei, in piazza Duomo a Milano. L'evento, dal titolo "Senza paura – In Europa padroni a casa nostra", ha come obiettivo quello di chiedere meno vincoli di bilancio in Europa, maggiore libertà per destinare risorse a famiglie e imprese, e protestare contro le attuali politiche europee.

Brescia, "giusto sposare bimbi di 9 anni"? Il Viminale espelle l'imam Parole agghiaccianti. Parole che paga carissime. È stato espulso l'imam che, durante un servizio televisivo p...