Medvedev-Trump, volano insulti: "Mano morta", "Sei un fallito"

Prosegue il botta e risposta Russia-Stati Uniti. Nei giorni scorsi Donald Trump ha dato un ultimatum a Vladimir Putin: "10, al massimo 12 giorni per finire la guerra in Ucraina". Un avvertimento a cui risponde Dmitrij Medvedev. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, già noto per i suoi duri attacchi, passa al contrattacco: "Se alcune parole dell'ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa da parte del formidabile presidente degli Stati Uniti, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà ad andare per la sua strada", ha scritto Medvedev su Telegram.

Nel messaggio, l'ex presidente russo ha anche commentato ironicamente le dichiarazioni di Trump sull'"economia morta" di Russia e India e sull'ingresso in un "territorio pericoloso": "Che si ricordi dei suoi film preferiti su The Walking Dead e di quanto possa essere pericolosa in natura una 'mano morta' inesistente", ha aggiunto, alludendo al sistema di deterrenza nucleare russo. Trump aveva recentemente attaccato Medvedev sulla propria piattaforma personale, che risulta vietata in Russia.