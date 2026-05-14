Che ruolo giocano India e Giappone al vertice Trump-Xi

Kerry Brown e Kalley Wu Tzu-hui, nel loro straordinario libro History,the United States and a Rising China.The Trouble with Taiwan, (Bloomsbury) non avevano dubbi: la questione di Taiwan «è la questione dei tempi presenti», scrivevano, perché si tratta di un conflitto irrisolvibile con le arti della diplomazia, ma solo con quelle del confronto di potenza. E questo confronto, qui sta il problema, si gioca in una delle regioni del pianeta strategicamente destinata a divenire sempre più dominante nella storia mondiale.

La Cina dà certamente segni di rallentamento demografico e la sua crescita non è più veloce come ai tempi in cui era fondata sul carbone e su un esercito industriale di riserva infinito, ma domina ancora oggi la catena del valore della transizione energetica e minaccia l’Europa e gli Stati Uniti perché la transizione energetica mondiale ha il suo cuore manifatturiero in Asia e in primis, appunto, in Cina. Ma è pur vero che oggi, per la legge del valore-lavoro, i salari cinesi crescono e quelli del Sud Est asiatico divengono attrattivi, unitamente agli investimenti in nuove tecnologie, che oggi si trasferiscono sempre più nel Sud Est asiatico con nuove medie potenze emergenti.

Pensiamo soprattutto all’India, che non nasconde una vocazione crescente di sostituire il relativo disimpegno degli Stati Uniti nel Grande Medio Oriente con una politica di attiva presenza, attraverso l’alleanza organica con Israele e la creazione di una via terreste verso il commercio europeo, alternativa alla Via della Seta cinese. Ed è proprio la sfida indiana a conferire al viaggio di Trump in Cina il volto di una difficile scommessa, per via di una di quelle tipiche trasformazioni del ciclo capitalistico su scala mondiale che ora si presenta, dando al fronte giapponese e australe un ruolo e una importanza tale da provocare una reazione militare dell’Occidente (odi ciò che ne rimane).

Penso all’Aukus, il patto per la sicurezza trilaterale siglato nel settembre 2021 tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, che dovrebbe garantire stabilità e deterrenza in quell’area strategica che è divenuto l’Indo-Pacifico, sempre più importante di fronte alla crescente assertività politica e militare della Cina.

L’India, da un lato, e il suo ruolo in Medio Oriente e il Giappone, dall’altro, con l’antimurale di Taiwan: ecco lo Scilla e Cariddi in cui si giocherà il vertice tra Trump e Xi Jinping. Gli Stati Uniti partono in una posizione di svantaggio, per via del ruolo che il Pakistan esercita nella mediazione con l’Iran. Una mediazione che declassa già in partenza gli Stati Uniti, per il ruolo anti-indiano del Pakistan. Una rivalità e una lotta anti-indiana continua, con crisi a ripetizione. E pure l’India è oggi il più fedele alleato degli Usa in Asia: l’India del Presidente Modi, il quale rafforza ogni giorno di più, lo sottolineo, l’alleanza strategica con Israele e che l’Iran e il Pakistan tentano in ogni modo di declassare e di oscurare. Il prezzo della contesa potrà essere Taiwan? Lo fu Hong Kong, quando Chris Patten (Lord Patten di Barnes) celebrò l’Handover: la cerimonia di passaggio di sovranità che segnò la fine del dominio coloniale britannico su Taiwan, durato dal 1841 al 1997. Dopo aver ammainato l’Union Jack, Patten lasciò Hong Kong a bordo del panfilo reale Britannia. Re Carlo III ha di recente lasciato una lezione di stile indimenticabile durante la Sua visita alla Casa Bianca. Ben si è compreso, in questi turbolenti tempi recenti, cosa vuol dire perdere con eleganza un impero. Sicuramente non possiamo attenderci questo da Trump. La storia ci riserba grandi sorprese: quelle che già Shakespeare ci ha consegnato e che rimangono indelebili nella memoria, aiutandoci a comprendere il presente e il nostro futuro.