Vladimir Putin, la denuncia della figlia segreta: "Ha distrutto la mia vita"

Vladimir Putin preso di mira. Questa volta ad attaccarlo non é un potente, ma la presunta figlia segreta. Luiza Rozova, conosciuta anche con il nome di Elizaveta Krivonogikh, ha pubblicato una serie di messaggi su Telegram che hanno tutti il sapore di una critica al presidente russo. All’interno di una chat pubblica intitolata "Art of Luiza", la 22enne ha tuonato: "È liberatorio poter mostrare di nuovo il mio volto al mondo. Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita". E poi aggiunge: "L’unico modo che ho per protestare, per dimostrare chi sono, è mostrare il mio volto. La mia impronta unica, la prova della mia esistenza. Questo mi ricorda ogni giorno per chi sono nata… e da chi è stata rovinata la mia vita. L’uomo che ha preso milioni di vite e ha distrutto la mia".

Luiza, nata il 3 marzo 2003 a San Pietroburgo, è per molti frutto della relazione tra lo zar e Svetlana Krivonogikh, un’ex donna delle pulizie poi divenuta imprenditrice. Il Cremlino non ha mai confermato né smentito pubblicamente la paternità, mantenendo il più stretto riserbo sulla vita privata del capo del Cremlino. Nonostante tutto, la 22enne preferisce proteggere la propria privacy. Oggi la giovane vive a Parigi, dove ha studiato arte ed è attiva come dj e performer.