Il report degli 007 su Ceuta: cosa può accadere tra poche ore e chi c'è tra i migranti

L'allarme terrorismo islamista a Ceuta viene considerato concreto dai servizi di intelligence, che segnalano anche l’esistenza di una possibile "regia" dietro la mobilitazione sui social network. La crisi tra Italia e Spagna, quindi, non sarebbe legata soltanto allo scontro politico tra Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, ma anche ai rischi per la sicurezza dell’exclave spagnola.

Secondo le informazioni raccolte dagli 007 italiani e spagnoli, Ceuta potrebbe rappresentare un centro di "radicalizzazione e reclutamento jihadista". Diverse decine di persone originarie dell’area sarebbero partite in passato per combattere in Siria e Iraq.

Intanto, i servizi segreti italiani, come riporta ilCorriere, stanno monitorando il tam tam online relativo a un possibile nuovo assalto di migranti. La data inizialmente indicata era il 15 agosto, ma le conversazioni analizzate mostrano una possibile anticipazione. In alcune chat WhatsApp, condivise attraverso gruppi Facebook, si legge: "Colpiamoli il giorno 10 e non l’11. Ci sono manifestazioni per il giorno 9". Gli investigatori hanno individuato anche diversi possibili punti di partenza.

La mobilitazione avverrebbe attraverso una rete organizzata tra TikTok, WhatsApp e Facebook. Alcuni utenti, spesso collegati a numeri marocchini, diffondono link verso gruppi e chat operative. Secondo gli investigatori, molti di questi profili non sarebbero anonimi e alcuni utilizzerebbero la stessa utenza in più gruppi.

I numeri di telefono monitorati provengono inoltre da diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Egitto, Algeria, Tunisia, Libia e Senegal. Per l’intelligence, gli elementi raccolti fanno pensare a "una regia per la campagna" e alla possibilità che il nuovo esodo verso Ceuta possa essere anticipato.