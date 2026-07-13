Caldo record? Ecco la truffa dei falsi condizionatori: come ti fregano

Con il caldo dell'ultimo periodo, pur di rinfrescarci, saremmo disposti a tutto. E su Internet c'è chi lo sa bene, tanto da arrivare a pubblicare annunci decisamente stravaganti, con il solo intento di truffare i consumatori, travolti dalle ondate di calore che hanno colpito l'Europa nell'ultimo mese. "Condizionatori portatili progettati da ex ingegneri della Nasa", "dispositivi capaci di raffreddare qualsiasi stanza in meno di 90 secondi", "tecnologie avanzate ispirate ai sistemi spaziali per generare aria fresca immediata". Sono solo alcune delle inserzioni apparse negli ultimi giorni sul web. Naturalmente la tecnologia è brevettata e non se ne può sapere molto di più.

Sul web gira uno spot in cui due presunti ingegneri - Thomas Berger e Leo Garcia - che sostengono di aver lavorato alla Nasa, spiegano che "il sistema accelera il flusso d’aria, aspira il calore, lo raffredda rapidamente e diffonde un getto d’aria fresca e costante". Insomma, informazioni piuttosto generiche. Anche perché Thomas Berger e Leo Garcia nella realtà non esistono. O meglio. Un Thomas Berger che fa lo scienziato c'è, ma lavora presso il Centro Aerospaziale Tedesco e con i condizionatori non ha nulla a che fare.