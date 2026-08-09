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Per Sanchez è finita: il sondaggio che lo travolge, cosa vogliono i suoi elettori

domenica 9 agosto 2026
Per Sanchez è finita: il sondaggio che lo travolge, cosa vogliono i suoi elettori

1' di lettura

La crisi di Ceuta sta aumentando la pressione politica su Pedro Sánchez, anche all’interno del suo stesso elettorato. Secondo un sondaggio SocioMétrica per El Español, l’88,6% degli spagnoli ritiene che il presidente del Governo debba comparire immediatamente in Congresso per spiegare quanto accaduto nella città autonoma.

Il dato più significativo arriva dagli elettori socialisti: l’80,6% degli elettori del PSOE chiede a Sánchez di presentarsi alla Camera. La richiesta è condivisa anche dal 70% degli elettori di Sumar e Podemos, mentre supera il 90% tra quelli di PP e Vox.

Il sondaggio fotografa inoltre una forte richiesta di cambiamento. Il 71% degli intervistati ritiene che Sánchez dovrebbe procedere a una ristrutturazione del Governo, sostituendo i ministri che non avrebbero previsto la crisi. La richiesta è sostenuta dal 44,8% degli elettori PSOE e dal 45,5% di quelli di Sumar e Podemos, mentre raggiunge l’87,5% nel PP e il 91,8% in Vox. Solo il 23,3% degli intervistati si oppone a una crisi di Governo.

Ancora più rilevante il dato sulle elezioni anticipate: il 74% degli spagnoli chiede lo scioglimento delle Cortes e il ritorno immediato alle urne. La percentuale sale al 92% tra gli elettori PP e al 96% tra quelli Vox. Anche nel PSOE emerge una spaccatura: il 48,4% sostiene infatti le elezioni anticipate. Al contrario, il 75% degli elettori di Sumar e il 70% degli elettori nazionalisti e indipendentisti preferiscono evitare un voto immediato.

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