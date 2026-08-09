Per Sanchez è finita: il sondaggio che lo travolge, cosa vogliono i suoi elettori

La crisi di Ceuta sta aumentando la pressione politica su Pedro Sánchez, anche all’interno del suo stesso elettorato. Secondo un sondaggio SocioMétrica per El Español, l’88,6% degli spagnoli ritiene che il presidente del Governo debba comparire immediatamente in Congresso per spiegare quanto accaduto nella città autonoma.

Il dato più significativo arriva dagli elettori socialisti: l’80,6% degli elettori del PSOE chiede a Sánchez di presentarsi alla Camera. La richiesta è condivisa anche dal 70% degli elettori di Sumar e Podemos, mentre supera il 90% tra quelli di PP e Vox.

Il sondaggio fotografa inoltre una forte richiesta di cambiamento. Il 71% degli intervistati ritiene che Sánchez dovrebbe procedere a una ristrutturazione del Governo, sostituendo i ministri che non avrebbero previsto la crisi. La richiesta è sostenuta dal 44,8% degli elettori PSOE e dal 45,5% di quelli di Sumar e Podemos, mentre raggiunge l’87,5% nel PP e il 91,8% in Vox. Solo il 23,3% degli intervistati si oppone a una crisi di Governo.

Ancora più rilevante il dato sulle elezioni anticipate: il 74% degli spagnoli chiede lo scioglimento delle Cortes e il ritorno immediato alle urne. La percentuale sale al 92% tra gli elettori PP e al 96% tra quelli Vox. Anche nel PSOE emerge una spaccatura: il 48,4% sostiene infatti le elezioni anticipate. Al contrario, il 75% degli elettori di Sumar e il 70% degli elettori nazionalisti e indipendentisti preferiscono evitare un voto immediato.