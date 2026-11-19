Vladimir Putin ha porta la “Cheget” a Shenzhen. Il presidente russo, attualmente impegnato nei vertici APEC, è accompagnato dalla valigetta nucleare. Un’immagine forte, mostrata alla vigilia del tanto atteso incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump, un vertice senza precedenti tra i capi di Stato delle tre potenze dotate di armi atomiche.

La valigetta nucleare che accompagna il presidente russo è comparsa in un raro filmato diffuso dalla tv di Stato russa. “Guardate, proprio quella valigetta nucleare, qui dietro di noi”, esclama il giornalista Yevgeny Popov. Poi l’uomo si avvicina a un ufficiale di Marina che porta la valigetta e gli chiede se sia quella usata per autorizzare un attacco nucleare. Dopo la conferma dell’ufficiale conferma, Yevgeny Popov esclama: “Incredibile”.

La valigetta nucleare, ribattezzata “Cheget” dal nome di una montagna del Caucaso, è un dispositivo che consente al presidente russo di comunicare con i vertici militari nell’ambito del sistema di comando delle forze nucleari strategiche. Permette anche di trasmettere l’autorizzazione per un eventuale attacco nucleare, indipendentemente dal luogo in cui si trova. La valigetta accompagna il capo del Cremlino in tutti i suoi spostamenti. Raramente però viene ripresa come in questo caso.