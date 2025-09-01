Gaza, ecco la striscia senza Hamas: soldi a chi se ne va. Poi gli hotel

Quando a febbraio il presidente americano Donald Trump coniò l’espressione «riviera del Medio Oriente» riferendosi al futuro della Striscia di Gaza, sembrava per lo più una provocazione in puro stile trumpiano, l’idea spaccona di esportare il modello Mar -a -Lago, l’esclusiva residenza in Florida del tycoon, e un incisivo modo per ribadire il sostegno al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in quei giorni ospite della Casa Bianca. Come però hanno dimostrato i primi otto mesi di mandato, non era una semplice boutade: il progetto esiste, nero su bianco, e si chiama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, in breve GREAT Trust.

Una cosa in grande, un piano post-bellico che prevede l’istituzione di un protettorato amministrato dagli Stati Uniti per almeno 10 anni, durante i quali il territorio verrebbe riconvertito in un avanzato hub manifatturiero e tecnologico nonché in un resort turistico di lusso. Il progetto, che circola negli ambienti governativi impegnati a valutarne l’effettività, è riassunto in 38 pagine che sono state visionate dal Washington Post e tocca molti aspetti chiave, tra cui quello più delicato: la gestione della popolazione palestinese. Secondo quanto ha fatto trapelare il quotidiano, è previsto il trasferimento temporaneo dei due milioni di abitanti di Gaza con «partenze volontarie» verso altri Paesi o in zone di sicurezza durante le fasi di ricostruzione. Nei giorni immediatamente successivi alla prima dichiarazione di intenti trumpiana, l’amministrazione repubblicana aveva ridimensionato il tutto, mostrandosi perplessa sulla necessità di dispiegare o meno le truppe americane e sulla natura definitiva o temporanea del piano. Dalle carte emergono invece certezze. Il progetto include la partecipazione di partner internazionali come l’israeliana Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Washington e Gerusalemme, e attiva nella distribuzione di cibo nella Striscia. La pianificazione finanziaria sarebbe affidata alla Boston Consulting, una delle più importanti società internazionali di consulenza, per raccogliere investimenti pubblici e privati per strutturare data center, impianti per produrre veicoli elettrici, resort balneari e grattacieli residenziali.