Dall’industria ai videogiochi: così il rischio-invasione trasforma Taiwan

Poco più di un centinaio di chilometri di mare separano Taiwan dalla Cina. I caccia di Pechino impiegherebbero 5-6 minuti per raggiungere l’isola e attaccarla dal cielo. I missili ancora meno. E in più occasioni aerei e navi cinesi hanno violato lo spazio aereo e quello marittimo taiwanesi per dimostrare quanto poco gli ci vorrebbe per innescare un’invasione dell’isola, che la Cina comunista ha sempre ritenuto “roba sua”, fin da quando Taiwan si è costituita come Stato indipendente nel 1949. Per questo, ogni anno, sull’isola si tengono le esercitazioni Han Kuang, che simulano la risposta a un’invasione comunista. Le più recenti, svoltesi tra il 9 e il 18 luglio, hanno visto coinvolti 22mila soldati riservisti, il doppio di quelli che vi avevano partecipato nel 2024. La popolazione, a sua volta, si esercita sui comportamenti da tenere nel momento in cui le sirene di un vero attacco aereo dovessero risuonare in tutta l’isola. Da 76 anni i 20 e passa milioni di taiwanesi convivono con la paura dell’invasione cinese e del comunismo. E in tempi recenti, queste ansie sono state accresciute dalla dura repressione attuata da Pechino contro i movimenti democratici a Hong Kong, che hanno fatto svanire qualsiasi illusione sulla possibilità di “un Paese, due sistemi”, e dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. A ciò si aggiunga che l’amministrazione Biden aveva allertato Taipei che i cinesi potrebbero essere pronti a un’invasione già nel 2027 e che

Donald Trump si sia mostrato piuttosto freddo rispetto alla causa taiwanese e alla difesa dell’isola come un dovere in capo agli Stati Uniti. Così, il presidente Lai Ching-te, sta spingendo sul potenziamento militare del Paese, con una previsione di spesa in armi per il 2026 che sarà del 23% superiore a quella di quest’anno, raggiungendo i 31 miliardi di dollari che sono anche il 3% del prodotto interno lordo del Paese, con l’obiettivo di arrivare al 5% del Pil in spese militari entro il 2030. In tempi recentissimi, a Taiwan lo spettro dell’invasione comunista sta conquistando un territorio assai diverso da quelli “tradizionali”, ossia la politica e le forze armate, come quello dell’intrattenimento. Non che su un attacco all’isola ci sia da scherzare. Anzi, serie tv e giochi sono la versione “entertainment” delle esercitazioni anti-Cina che si tengono ogni anno. O, almeno, così è per “Zero Attack Day”, che ha debuttato a Taiwan e in Giappone all’inizio di agosto e che immagina un blocco cinese di Taiwan - simile a quello che l’esercito cinese ha praticato in più occasioni - e il caos che ne deriverebbe. Drammatizza anche un’incursione terrestre cinese e ciò che molti definiscono “infiltrazione rossa”, ossia il lento avanzare dell’influenza del Partito Comunista Cinese. Fa parte di un’ondata di prodotti dell’intrattenimento taiwanese che include videogiochi, fumetti, serie TV e altro, dove si affrontano le crescenti ansie legate a una potenziale invasione comunista. «Fare arte che riflette i tempi in corso comporta rischi finanziari e personali», ha spiegato al Washington Post la regista Cheng Hsin-mei.