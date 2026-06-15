G7, Donald Trump picchia duro: "Come diventi terzo mondo"

Donald Trump non smette di far parlare di sè. A poche ore dalla conferma di un accordo Usa-Iran per porre fine alla guerra, il presidente degli Stati Uniti è atteso al G7. Proprio qui, mentre si trovata in volo direzione Francia, il capo della Casa Bianca si è lasciato andare a uno sfogo sul social Truth: "Purtroppo, se si accolgono persone provenienti dai paesi del Terzo Mondo, si finisce presto per diventare un paese del Terzo Mondo — e non c'è proprio nulla che si possa fare al riguardo".

Poi, arrivato a Evian, sede del vertice, il tycoon ha definito "tutto molto bene". Il presidente americano è arrivato nel comune francese in auto. Poi è entrato da solo nel Resort, dove si svolgono i lavori del G7 e dove lo attendeva il presidente francese, Emmanuel Macron, per il primo bilaterale fra i due. Al forum intergovernativo "discuteremo dell'Iran e dell'accordo firmato. A tal proposito - ha fatto sapere Macron -, coinvolgeremo anche l'Egitto, che sarà presente insieme ai Paesi del Golfo in particolare Qatar ed Emirati Arabi Uniti. L'obiettivo sarà quello di valutare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e ovviamente la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici iraniani. Esamineremo anche i modi e i mezzi per diversificare le rotte energetiche che escono dalla regione per ridurre la nostra dipendenza".