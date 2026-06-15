Un robot tutto italiano conquista la Cina

Mentre l’Occidente con un occhio guarda alla guerra e con l’altro ai Mondiali di calcio, ecco un pezzo di Italia protagonista assoluta in Cina.

Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, è ospite d’onore, in questi giorni, della Chongqing International Animation Film Week, il primo festival cinese professionale dedicato al cinema d’animazione. La Chongqing Animation Week, organizzata dal Governo Municipale di Chongqing e da China Media Group, è l’evento di settore più famoso in Cina e affronta il tema “Saggezza sconfinata, visione brillante”. Fino al 30 giugno, l’evento accoglierà oltre 1.500 ospiti, tra cui maestri dell’animazione mondiale come Rob Minkoff (Universal Pictures) e Mike Mitchell (Disney). Primitive Robot è un progetto crossmediale che intreccia installazione visiva, performance, musica e intelligenza artificiale attorno a una domanda: cosa rimane di umano, di primitivo, nell’era del robot?

Ideato da Marcondiro, dirigente Arti grafiche di Asi Cultura (dipartimento diretto da Michele Cioffi) e in collaborazione con il polistrumentista Valerio Cesarini – voce, chitarra classica ed elettrica, mandolino, oud, percussioni e synth – il progetto è anche una combo musicale tra culture mediterranee tra folk ed elettronica. Il lavoro di Marcondiro si situa all’intersezione tra performance, installazione, tecnologia e ricerca antropologica. Primitive Robot sviluppa un linguaggio personale e riconoscibile, capace di intercettare il dibattito globale sul rapporto tra umanità e intelligenza artificiale in forme esteticamente radicali e concettualmente rigorose. Partner del CSAIA (Centro Studi Avanzati per l’Intelligenza Artificiale), in collaborazione con il Maestro Carlo Pizzichini, a pochi giorni dal suo intervento al Roma Tech Fest, Marcondiro in Cina ha lanciato anche il suo tour internazionale in nove città del Mediterraneo, tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, in programma da luglio a novembre 2026.