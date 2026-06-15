Regno Unito, divieto totale per gli under-16: Starmer, scelta estrema sui social

Niente social media per i minori di 16 anni. Il Regno Unito segue il modello dell'Australia e annuncia il bando totale delle principali piattaforme per tutti i giovani inglesi. Il divieto riguarderà Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X. Rimane fuori WhatsApp. "È la scelta giusta", ha detto il primo ministro Starmer, che ha aggiunto: "I social rendono i ragazzi infelici". Il provvedimento sarà discusso in Parlamento entro Natale: l'obiettivo è quello di far entrare in vigore i divieti entro la primavera dell'anno prossimo.

Le misure adottate da Londra sono ancora più stringenti di quelle australiane: sotto i 16 anni, infatti, saranno limitate anche le funzioni di chat fra estranei e la trasmissione di dirette in streaming su piattaforme diverse. Inoltre, si sta considerando l'introduzione sotto i 18 anni di un "coprifuoco digitale" a partire delle 8:30 di sera e il blocco dello scrolling infinito. L'intenzione è quella di evitare che gli adolescenti passino intere notti davanti agli schermi. La decisione di Downing Street è arrivata al termine di una consultazione con le famiglie, dalla quale è emerso che il 90% dei genitori è a favore del bando.