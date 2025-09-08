Strage a Gerusalemme, come funziona "Carlo": ecco l'arma usata dai terroristi

Il “Carlo”, soprannome ispirato alla pistola mitragliatrice svedese Carl Gustav m/45, è un’arma automatica rudimentale di produzione artigianale, molto utilizzata dai terroristi palestinesi negli attacchi in Israele e Cisgiordania, come quello recente a Gerusalemme che ha causato cinque morti. Economica, potente ma imprecisa, con una gittata limitata, è quasi impossibile impedirne la fabbricazione.

La sua popolarità deriva dalla semplicità di produzione: basta un trapano a colonna, attrezzature per saldatura e progetti reperibili online per realizzarla. Il design si basa su modelli derivati da pubblicazioni americane degli anni '70 e '80, facilmente accessibili, e prende spunto dal mitra svedese concesso in licenza all’Egitto con i nomi Port Said e Akaba.