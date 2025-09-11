Le Figaro esalta Meloni e stronca Macron: "Mercati impressionati dall'Italia. Mentre a Parigi..."

Ancora una volta Le Figaro si toglie il cappello dinnanzi a Giorgia Meloni. Il quotidiano francese, per mano della sua corrispondente da Roma Clara Galtier, ha spiegato che "i mercati sono impressionati dall’aggiustamento del deficit pubblico italiano e negativamente impressionati dalla difficoltà della Francia a ridurre significativamente il suo”.

Il problema della Francia è presto detto: Emmanuel Macron. O meglio, l’instabilità politica da lui creata. Al contrario, il nostro Paese si ritrova uno dei governi più stabili d'Europa. Stando sempre a Le Figaro, Macron è convinto che un "semplice cambiamento di metodo" possa bastare nel trasformare gli oppositori in sostenitori. Il quotidiano, in un editoriale, parla della recente nomina a primo ministro di Sebastien Lecornu. Il giornale di stampo conservatore considera un "segnale" il breve discorso tenuto da Lecornu durante il passaggio di consegne con il predecessore Francois Bayrou.