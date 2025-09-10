Emmanuel Macron umiliato dal sondaggio: quanti non lo vogliono

Giusto ieri il primo ministro François Bayrou ha perso la fiducia all'Assemblée nationale e sarà il terzo premier a dimettersi in poco più di un anno. E la piazza non intende stare a guardare. "Blocchiamo tutto", è il motto che sta girando in queste ore sui social Si tratta di una protesta che mette nel mirino l'Eliseo.

La base - spiega Il Tempo - è giovane, urbana, istruita e non si riconosce né in Bruxelles né nei compromessi dell'Assemblée. 9 giovani su 10 vogliono referendum popolari; molti rifiutano il "voto utile" e la mediazione politica. Il 56 per cento dei francesi chiede dunque nuove legislative. Macron però fa orecchie da mercante e si appresta a trovare un nuovo primo ministro. Tra i papabili Xavier Bertrand. Alla ricerca di un profilo anti-Rassemblement National e compatibile con i socialisti, i macroniani starebbero vagliando in queste ore l'ipotesi del Républicains per la guida del governo. Secondo fonti di Le Figaro, un "fedele" del presidente della Repubblica ha confidato che "l'identikit è quello di una personalità conosciuta, rassicurante, che combatta il Rassemblement National, che abbia ricoperto cariche di responsabilità a livello locale ma anche più importanti e che non sia stato in precedenti governi di Macron. A sinistra, un Bernard Cazeneuve. A destra, uno Xavier Bertrand".