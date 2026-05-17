Giorgia Meloni e l'abbraccio a Luca Signorelli: "Cosa rende eroica una persona normale"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, lasciando l'ospedale civile di Baggiovara, hanno incontrato due delle quattro persone che ieri hanno bloccato Salim El Koudri. La premier, durante la visita, ha pubblicato le foto dell'abbraccio e della stretta di mano a Luca Signorelli, il passante che per primo è intervenuto per bloccare il 31enne. "Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Ed è proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca", sono state le parole del presidente del Consiglio.