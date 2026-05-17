Giorgia Meloni scrive a Von der Leyen: "La deroga del Patto di stabilità sia estesa all'energia"

Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen. Nella missiva, in cui la premier si rivolge al presidente della Commissione Ue con un "cara Ursula", il premier evidenzia che "l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa".

Tuttavia, prosegue l’inquilina di Palazzo Chigi, "oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica. La crisi in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz, che si aggiungono agli effetti dell’aggressione russa dell’Ucraina, stanno già producendo effetti pesantissimi e spesso asimmetrici sui prezzi dell’energia, sui costi per famiglie e imprese, sulla competitività del nostro sistema produttivo e sul potere d’acquisto dei cittadini". "In Italia e in molte nazioni europee - prosegue quindi Meloni - cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico e sociale dopo gli enormi sacrifici sostenuti negli ultimi anni. Per questo ritengo che l’Europa debba dare un segnale di coerenza, di buon senso e di vicinanza ai cittadini".