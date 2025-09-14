Lecornu è inchiodato: tempesta in arrivo a Parigi, ecco chi vuole già cacciarlo

Secondo un sondaggio Ipsos/Bva condotto per "La Tribune Dimanche", il nuovo premier francese, Sebastien Lecornu, registra un indice di gradimento di appena il 16 per cento, con un avvio di mandato tra i più difficili rispetto ai suoi predecessori. Il capo del governo ottiene un consenso inferiore a quello di Francois Bayrou (20 per cento al momento della nomina) e si colloca ben lontano da Gabriel Attal (37 per cento), Michel Barnier (34 per cento) ed Elisabeth Borne (27 per cento). Con il 40 per cento di opinioni sfavorevoli, Lecornu fatica a conquistare l'opinione pubblica, segnando un debutto meno favorevole rispetto a Bayrou. Inoltre, il 60 per cento dei francesi ritiene che Lecornu non riuscirà a trovare un compromesso con i partiti di opposizione per approvare il bilancio 2026.
Nel frattempo, il presidente Emmanuel Macron tocca il suo peggior punteggio di popolarità dal suo arrivo all'Eliseo nel 2017, con solo il 17 per cento di opinioni favorevoli e un calo drastico di 18 punti tra il suo elettorato. Per quanto riguarda le preferenze dei francesi su potenziali futuri presidenti, il leader del Rassemblement National, Jordan Bardella, si posiziona al primo posto con il 35 per cento di gradimento, seguito da Marine Le Pen (32 per cento). Al terzo posto troviamo il ministro dell'Interno Bruno Retailleau (27 per cento), davanti all'ex primo ministro Edouard Philippe (25 per cento). Raphael Glucksmann, principale esponente della sinistra nella classifica, si ferma all'ottavo posto con il 18 per cento.