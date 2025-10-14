Lecornu, voci pesanti da Parigi: "Scioglimento inevitabile"

Emmanuel Macron è pronto a sciogliere l'Assemblea Nazionale in caso di censura al governo Lecornu. È l'avvertimento che lo stesso Macron consegna alle forze politiche subito dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra di bilancio e poco prima dell'inizio della seduta parlamentare in cui il primo ministro esporrà il suo discorso di politica generale. Le mozioni di censura presentate contro il governo sono "mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali", ha detto Macron ai ministri secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon.

Sia il Rassemblement National che la France Insoumise hanno depositato una mozione di censura contro il governo, mentre i Socialisti hanno fatto sapere che aspetteranno di sentire l'intervento di Lecornu prima di decidere. Macron "ha preso atto che sono state presentate due mozioni di censura (di LFI e RN) e ha ribadito che le mozioni di censura presentate sono mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali", ha riferito Bregeon.