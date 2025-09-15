Morte Charlie Kirk, la pazzesca decisione di J.D. Vance: la sinistra impazzisce

Non sarà dimenticato e nessuno potrà farlo. La memoria di Kirk sarà omaggiata dal vicepresidente degli Stati Uniti proprio dalle mura della White House. J.D. Vance ha infatti annunciato che oggi condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" direttamente dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida". La trasmissione andrà in onda a meno di una settimana dall'assassinio di Kirk, avvenuto durante una tappa del suo tour universitario allo Utah Valley University, e sarà trasmessa a mezzogiorno ora locale. In un messaggio condiviso sui social, Vance ha pubblicato una foto del set-up nello studio della West Wing, con microfono, bandiere e il logo del podcast. "Lunedì sarò alla guida del Charlie Kirk Show. È il minimo che posso fare per onorare il mio amico".