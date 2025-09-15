Libero logo
Morte Charlie Kirk, la pazzesca decisione di J.D. Vance: la sinistra impazzisce

di Ignazio Stagnolunedì 15 settembre 2025
Non sarà dimenticato e nessuno potrà farlo. La memoria di Kirk sarà omaggiata dal vicepresidente degli Stati Uniti proprio dalle mura della White House.  J.D. Vance ha infatti annunciato che oggi condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" direttamente dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida". La trasmissione andrà in onda a meno di una settimana dall'assassinio di Kirk, avvenuto durante una tappa del suo tour universitario allo Utah Valley University, e sarà trasmessa a mezzogiorno ora locale. In un messaggio condiviso sui social, Vance ha pubblicato una foto del set-up nello studio della West Wing, con microfono, bandiere e il logo del podcast. "Lunedì sarò alla guida del Charlie Kirk Show. È il minimo che posso fare per onorare il mio amico".

In una lettera pubblicata dopo l'omicidio, Vance ha ricordato il ruolo fondamentale che Kirk ebbe nel suo percorso politico, aiutandolo a costruire alleanze durante la candidatura al Senato nel 2021, incluso il collegamento diretto con Donald Trump Jr. "Charlie è stato uno dei miei sostenitori più leali, e ha avuto un ruolo importante anche nella scelta del mio nome come vicepresidente," ha scritto Vance. "Quando ho saputo della sua morte, durante una riunione alla West Wing, ho sperato fino all'ultimo in un miracolo. Ma Dio aveva altri piani." 

