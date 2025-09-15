Fuori dal Coro, Charlie Kirk? Come si presenta in studio Mario Giordano

Ha destato scalpore e continua a far discutere il brutale assassinio di Charlie Kirk, colpito al collo da un colpo di fucile mentre rispondeva alle domande di alcuni studenti alla Utah Valley University. Se ne parla a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica in prima serata su Rete 4. Ed è proprio il padrone di casa ad aprire l’argomento con un suo editoriale, in cui condanna il folle gesto di Tyler James Robinson, ragazzo di 22 anni che si è consegnato alle autorità grazie all’intervento di suo padre.

Giordano esclama: “Charlie Kirk è quel giovane, l'avete sentito, di 31 anni, sposato, due figli, ucciso mentre parlava in un'università, ucciso per le sue idee. Erano idee forti, certo, erano idee forti, sull'immigrazione, contro l'immigrazione irregolare, lanciava allarme sui pericoli dell'Islam, difendeva la vita, era per la legittima difesa. Erano idee di destra, idee vicino a Trump, idee contestabili, certo! E per contrastare quelle idee hanno eliminato una persona. E questo mette a rischio la libertà di pensiero e di parola di tutti noi. Per questo bisogna dire oggi siamo tutti Charlie Kirk, per questo io dico io sono Charlie Kirk”. Una riflessione, poi, sul “politicamente corretto”.

Sempre Giordano: “Sui bossoli dei proiettili che hanno ucciso Charlie Chaplin dicono che ci fossero dei messaggi antifascisti, addirittura c'era scritto bella ciao e fascista beccati questo. L'antifascismo, il politicamente corretto, che ormai è rimasto il vero fascismo, che cerca di mettere a tacere tutti coloro che non sono allineati al coro, al pensiero unico, dominante. Li infangano, li demonizzano, li emarginano, cercano di metterli in difficoltà e se non riescono a farli tacere perché sono troppo bravi, come era Charlie Kirk, allora lo si deve eliminare di mezzo, togliere di mezzo, perché non esiste la possibilità di uscire dai binari del politicamente corretto. E questo che fa paura, fa paura la parola. E Kirk parlava, Kirk parlava”.