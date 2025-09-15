Jd Vance e Charlie Kirk: "Mandateli all'inferno", la frase che infiamma l'America

"Desidero disperatamente che il nostro Paese sia unito nella condanna delle azioni e delle idee che hanno ucciso il mio amico", sottolinea Vance, concludendo la puntata speciale di The Charlie Kirk Show , il format ideato dall'influencer "Maga" e diventato famosissimo anche sui social, che lo stesso Vance ha voluto condurre dalla Casa Bianca. Una decisione forte, questa, così come quanto promesso dal vice di Trump nell'immediato futuro.

"Lo desidero così tanto che vi dirò una dura verità : possiamo ottenerlo solo con persone che riconoscono che la violenza politica è inaccettabile e quando ci impegniamo a smantellare le organizzazioni che promuovono la violenza e il terrorismo nel nostro Paese. Ora - prosegue Vance -, il nostro governo, mi avete sentito parlare di questo con Stephen Miller (vicecapo di gabinetto della Casa Bianca, ndr), lavorerà duramente per fare esattamente questo nei mesi a venire. Non sempre ci riusciremo. A volte ci muoveremo più lentamente di quanto vorreste" o "di quanto vorrei. Ma vi prometto che esploreremo ogni opzione per portare una vera unità nel nostro Paese e fermare coloro che ucciderebbero i loro concittadini americani perché non gradiscono ciò che dicono". Una dichiarazione di guerra a quel mondo ultra radicale e ultra liberal che non ha mai condannato con fermezza e chiarezza l'uccisione di Kirk.

"Charlie lo ha capito bene: avere un ruolo nella società civile non è qualcosa che deriva solo dal governo, ma deriva da ognuno di noi, da tutti noi. Quindi, quando vedete qualcuno celebrare l'omicidio di Charlie, mandatelo all'inferno, chiamate il suo datore di lavoro. Non crediamo nella violenza politica, ma crediamo nella civiltà e non c'è alcuna civiltà nella celebrazione di un assassinio politico", ha proseguito Vance. Il vicepresidente Usa ha invitato quindi tutti a "partecipare" alla vita politica, "il modo migliore per onorare l'eredità di Charlie. Aprite un capitolo della Turning Point Usa (il format ideato da Kirk, ndr) o partecipate a quello già esistente. Se siete più grandi, fate volontariato per il vostro partito locale, scrivete un editoriale sul vostro giornale locale, candidatevi".

"Non posso promettervi che sarà facile. Non posso promettervi che tutti noi eviteremo il destino di Charlie. Ma il modo per onorarlo è far risplendere la luce della verità come una torcia nei luoghi più bui. Fatelo - ha esortatio Vance -. Dobbiamo garantire al nostro amico che il suo assassino non venga semplicemente processato, ma punito. E la punizione peggiore non è la pena di morte, ma il sapere che la missione di Charlie continua dopo la sua scomparsa". "San Paolo - ha concluso JD Vance - ci dice nella Lettera agli Efesini di indossare la completa armatura di Dio. Indossiamo tutti quell'armatura e impegniamoci per la causa per cui Charlie ha dato la vita: ricostruire uno Stato unito d'America, e farlo dicendo la verità".

