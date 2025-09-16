Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Vandalizza il memoriale di Charlie Kirk: finisce male

di Ignazio Stagnomartedì 16 settembre 2025
Vandalizza il memoriale di Charlie Kirk: finisce male

(FOX NEWS)

1' di lettura

A Phoenix, Arizona, il 19enne Ryder Corral è stato arrestato per aver vandalizzato il memoriale di Charlie Kirk, noto attivista conservatore, davanti alla sede di Turning Point. Il giovane, ripreso in un video virale, ha calpestato il memoriale indossando una maglietta con una bandiera americana e un’aquila, simile a quella portata dal 22enne Tyler Robinson, assassino di Kirk. L’episodio, riportato da Fox News, ha suscitato indignazione, evidenziando il rancore di alcuni gruppi progressisti.

Corral, come ricorda ilSecolod'Italia, è stato allontanato da un uomo in polo blu, che lo ha afferrato e gettato a terra, prima che la polizia lo prendesse in custodia. Attualmente si trova nella prigione della contea di Maricopa, accusato di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.L’intervento delle autorità è stato tempestivo, senza feriti gravi. La polizia ha gestito il traffico nell’area, affollata di persone, nella città dove Kirk viveva con la famiglia. Il gesto di Corral, compiuto con apparente noncuranza e un sorriso, ha sollevato timori che la maglietta indossata dal killer possa diventare un simbolo d’odio per estremisti di sinistra che hanno elogiato Robinson. L’episodio sottolinea le tensioni ideologiche negli Stati Uniti, con il rischio che atti di vandalismo come questo alimentino ulteriori tensioni dopo la morte di Kirk.

Da non crederci Charlie Kirk, "saluti da Marte firmato Meloni". Paolo Berizzi travolto dagli sfottò

A 4 di sera Bignami zittisce la sinistra: "Ho una cicatrice per una bastonata dei compagni"

Violenza politica Rampelli di FdI accusa la sinistra: "Incendia la sinistra come prima degli Anni di piombo"

tagcharlie kirk

Da non crederci Charlie Kirk, "saluti da Marte firmato Meloni". Paolo Berizzi travolto dagli sfottò

A 4 di sera Bignami zittisce la sinistra: "Ho una cicatrice per una bastonata dei compagni"

Violenza politica Rampelli di FdI accusa la sinistra: "Incendia la sinistra come prima degli Anni di piombo"

ti potrebbero interessare

514x281

Charlie Kirk, "saluti da Marte firmato Meloni". Paolo Berizzi travolto dagli sfottò

Claudio Brigliadori
488x273

Bignami zittisce la sinistra: "Ho una cicatrice per una bastonata dei compagni"

Andrea Carrabino
3072x2048

Rampelli di FdI accusa la sinistra: "Incendia la sinistra come prima degli Anni di piombo"

Pietro De Leo
514x251

Massimo Cacciari e l'odio della sinistra: "Balle, è il solito anticomunismo"

Claudio Brigliadori