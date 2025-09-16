Vandalizza il memoriale di Charlie Kirk: finisce male

A Phoenix, Arizona, il 19enne Ryder Corral è stato arrestato per aver vandalizzato il memoriale di Charlie Kirk, noto attivista conservatore, davanti alla sede di Turning Point. Il giovane, ripreso in un video virale, ha calpestato il memoriale indossando una maglietta con una bandiera americana e un’aquila, simile a quella portata dal 22enne Tyler Robinson, assassino di Kirk. L’episodio, riportato da Fox News, ha suscitato indignazione, evidenziando il rancore di alcuni gruppi progressisti.

Corral, come ricorda ilSecolod'Italia, è stato allontanato da un uomo in polo blu, che lo ha afferrato e gettato a terra, prima che la polizia lo prendesse in custodia. Attualmente si trova nella prigione della contea di Maricopa, accusato di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.L’intervento delle autorità è stato tempestivo, senza feriti gravi. La polizia ha gestito il traffico nell’area, affollata di persone, nella città dove Kirk viveva con la famiglia. Il gesto di Corral, compiuto con apparente noncuranza e un sorriso, ha sollevato timori che la maglietta indossata dal killer possa diventare un simbolo d’odio per estremisti di sinistra che hanno elogiato Robinson. L’episodio sottolinea le tensioni ideologiche negli Stati Uniti, con il rischio che atti di vandalismo come questo alimentino ulteriori tensioni dopo la morte di Kirk.