Il risveglio cattolico per fermare l'incubo woke

«La paranoia woke parte dall’alta società, dalle élite economiche, le quali hanno ben pensato di imporre dei parametri da rispettare alle grandi aziende, in termini di comunicazione e prodotti da immettere sul mercato. Alcune delle maggiori multinazionali americane hanno sposato le linee guida Diversity, Equality, Inclusion , così come lo stesso governo americano. Facendo degli esempi, se il governo Obama ha introdotto gli ufficiali transgender nell’esercito, le case cinematografiche hanno inserito attori afroamericani in situazioni improbabili, le aziende di moda hanno promosso l’immagine delle modelle obese, l’omosessualità ha invaso le pubblicità e i prodotti per bambini. Il risultato è che le aziende hanno perso miliardi, da un lato per assumere costosi “specialisti” dell’agenda D.E.I. (ricordiamo che dietro al woke c’è un business), dall’altro perla fuga della clientela».

Che cosa lega il controrivoluzionario Joseph de Maistre al risveglio anti-woke che sta interessando l’America? Il tema è indagato nel libro Il grande risveglio. L’America da de Maistre a Charlie Kirk (ediz. Eclettica) di Francesco e Paolo Filipazzi dove si parte dalla conversione al cattolicesimo di J.D.Vance per spiegare come l’etica cattolica stia guadagnando terreno rispetto alla mentalità calvinista e come possa, in prospettiva, fornire linfa vitale alla battaglia culturale contro le follie della cancel culture, religione civile abbracciata dalla sinistra liberal.

Non a caso gruppi come Disney, Harley Davidson, Tractor Supply, ma anche Microsoft, Google e Amazon, appena hanno potuto hanno fatto marcia indietro. La vittoria elettorale di Trump è stata anche una riscossa del mondo che non ci sta a pensare che i bianchi vadano puniti per le loro colpe ancestrali. Questa opposizione, da subito molto forte sui social, ha preso il nome di Alt Right e ha favorito in larga misura la prima vittoria di Donald Trump, «che si è posto sin da subito come il paladino di chi rifiutava le demenziali imposizioni da stato etico che ormai avevano invaso cinema, letteratura, televisione ma, soprattutto, scuole, università e uffici pubblici».

Con i funerali di Charlie Kirk il Maga «non è più solo un fenomeno di reazione a uno stato di cose, anarchico e spontaneista, riunito attorno alla leadership personalista di Trump. È un “corpo mistico” che celebra la propria liturgia intorno al culto del proprio primo martire, che diventa il modello a cui rifarsi, un modello descritto come quello di un cristiano che ama e perdona i propri nemici». Tornando a Vance, che gli autori considerano il naturale erede di Trump, egli pensa come il leader della tecnodestra Peter Thiel, che la crisi americana sia dovuta all’individualismo e alla perdita di trascendenza derivanti dal protestantesimo.