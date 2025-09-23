Macron fermato dalla Polizia e costretto a chiamare Trump

Piccolo imprevisto per Emmanuel Macron. Il presidente francese è stato fermato a New York a causa del corteo del presidente Usa Donald Trump. La polizia aveva bloccato la strada per far passare le auto della scorta e del presidente americano e Macron, appena uscito dall’Assemblea Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia per lo Stato della Palestina, si è trovato letteralmente fermo. Un equivoco visto che solitamente i capi di Stato, anche per questioni di sicurezza, dovrebbero avere un percorso d’uscita agevolato.
A quel punto il numero uno dell’Eliseo è sceso dal veicolo e ha chiamato il capo della Casa Bianca. A Trump ha chiesto scherzosamente di "liberare la strada". "Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua", ha detto ironico. La situazione si è così risolta nel giro di pochi minuti, anche se Macron ha dovuto camminare nelle vie di New York per 30 minuti. Il siparietto è stato diffuso dalla testata francese Brut sui social.
Macron disperato: la Francia riconosce la PalestinaMacron si accoda a Gran Bretagna, Canada e Australia. "E' giunto il momento. Ecco perché sono fedel...
Nel frattempo, alla riunione, Macron ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello stato palestinese. Insieme alla Francia sono 151 su 193 il numero degli stati che appoggiano il riconoscimento. "La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace. Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra", è stato l'annuncio del presidente francese.
Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025
Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron.
Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336