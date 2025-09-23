Macron fermato dalla Polizia e costretto a chiamare Trump

Piccolo imprevisto per Emmanuel Macron. Il presidente francese è stato fermato a New York a causa del corteo del presidente Usa Donald Trump. La polizia aveva bloccato la strada per far passare le auto della scorta e del presidente americano e Macron, appena uscito dall’Assemblea Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia per lo Stato della Palestina, si è trovato letteralmente fermo. Un equivoco visto che solitamente i capi di Stato, anche per questioni di sicurezza, dovrebbero avere un percorso d’uscita agevolato.

A quel punto il numero uno dell’Eliseo è sceso dal veicolo e ha chiamato il capo della Casa Bianca. A Trump ha chiesto scherzosamente di "liberare la strada". "Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua", ha detto ironico. La situazione si è così risolta nel giro di pochi minuti, anche se Macron ha dovuto camminare nelle vie di New York per 30 minuti. Il siparietto è stato diffuso dalla testata francese Brut sui social.