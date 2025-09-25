Marco Minniti su Gaza: "Rischio di intifada globale"

Il rischio di una "intifada globale" non è così remoto per l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, che in un'intervista al Giornale ha commentato la recente dichiarazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui "non ci sarà mai uno Stato palestinese". "Un errore gravissimo. Cancella un pezzo di storia del Medioriente, ed è il pezzo di storia nel quale è nato Israele", ha detto Minniti, che poi ha aggiunto che l'effetto potrebbe essere quello di una intifada globale: "Nei paesi arabi può partire un’onda come nella primavera del 2011. Quelle però erano primavere animate da una speranza. Ora rischia un inverno arabo fatto di rabbia, rabbia e delusione".

E l'intifada globale potrebbe colpire anche l'Europa, secondo l'ex ministro, oggi presidente della Medor Italian Foundation. "Quando l’Isis mise in campo la sfida per il califfato mondiale, una parte fondamentale dei suoi combattenti venivano dall’estero, non dalla Siria", ha spiegato. Per questo, il suo suggerimento è di fare più attenzione al mondo arabo: "Le vicende in quei paesi ci riguardano. Non solo per un empito umanitario, che comunque non va sottovalutato, perché è un sentimento popolare. Ma per ragioni di politica generale".