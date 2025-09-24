Flotilla, il piddino Arturo Scotto: "I droni non sono israeliani"

“Stanotte ci sono venuti a trovare con intenzioni meno pacifiche”. La testimonianza dell'onorevole del Pd Arturo Scotto stona con la narrazione che sinistra, sindacati e attivisti riportano riguardo al presunto attacco di droni israeliani alla Flotilla. Il suo collegamento su RTL 102.5 - nel corso della trasmissione "Non Stop" - non è passato inosservato. Il dem si trova insieme ai suoi compagni di avventura all'altezza di Creta e in acque internazionali. Secondo il suo racconto, sarebbero stati avvistati droni che hanno lanciato bombe sonore e gas urticante, danneggiando le vele di almeno undici imbarcazioni. "Hanno lanciato bombe sonore, i cosiddetti flash-bang. C’è stato anche qualche gas urticante e, allo stesso tempo, delle interferenze alle comunicazioni. Non ce lo aspettavamo. Questo è un chiaro avvertimento, ma continueremo”, ha spiegato.

Scotto, però, ha smentito la ricostruzione fatta da molti, ovvero che i droni in questione siano partiti da Tel Aviv: "Non sono droni che partono da Israele". Secondo lui, infatti, l'episodio è ancora da chiarire, anche dal punto di vista della provenienza degli attacchi. "Siamo ancora a Creta, a poco meno della metà del viaggio. È evidente che ci troviamo di fronte a un’azione ostile, ma non ancora spiegata. E chiediamo una risposta chiara da parte dei governi”, ha poi aggiunto.